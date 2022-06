UEFA morala javno da se izvini zbog haosa u finalu Lige šampiona: Pokrenuta je istraga, sve će biti ispitano!

Finale Lige šampiona je obilježeno skandalima.

Izvor: Profimedia

Finale Lige šampiona ove sezone pripalo je Real Madridu koji je savladao Liverpul, ali nažalost nije se pričalo samo o fudbalu poslije ove utakmice. Organizacija je podbacila i prvi put u istoriji finale je kasnilo.

Problemi sa kartama, ulaskom navijača i bezbjednošću na stadionu bili su brojni, a sada se UEFA zvanično oglasila i izdala saopštenje u kome se izvinjava svim akterima finala i ljubiteljima fudbala.

"UEFA želi da se iskreno izvini svim navijačima koji su morali da budu svjedoci strašnih i stresnih događaja pred finale Lige šampiona na stadionu "Francuska" 28. maja u Parizu. Nijedan fudbalski navijač ne bi trebalo da bude izložen ovakvoj situaciji i to se nikada više neće ponoviti. Zog toga je UEFA odmah nakon meča imenovala nezavisnu komisiju koja će utvrditi nedostatke i odgovornost organizatora finala. Izvještaj će dati cijelu sliku onoga što se desilo kako na stadionu tako i oko stadiona", navodi se u saopštenju UEFA.

Da podsjetimo, meč finala Lige šampiona kasnio je više od pola sata, a viđeni su i navijači koji su da bi ušli na stadion preskakali zaštitne ograde i upadali na meč. Sve je krenulo satima ranije kada je došlo do zastoja u jednom od prstenova gdje su se pregledale karte.

To je lančano dovelo do velikog broja zastoja u organizaciji i na kraju do skandala u kome neki navijači nisu ni ušli na finale, neki su kasnili, a sam finalni meč je pomjeren za više od 30 minuta.

(MONDO)