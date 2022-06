"Dajem 100% sebe da Partizan osvoji trofej!" Novo pojačanje u Humskoj - Filipović se raduje treneru Stolici!

Aleksandar Filipović je i zvanično novi fudbaler Partizana.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Partizan je predstavio pojačanje, Aleksandar Filipović je i zvanično novi fudbaler tima iz Humske. Obavio je ljekarske preglede i stavio paraf na trogodišnji ugovor.

Njegovi novi saigrači su na pripremama u Sloveniji i tamo će im se i on uskoro priključiti.

"Kada sam dobio poziv Partizana, znao sam da moram da iskoristim tu priliku, jer se ona ne ukazuje često. Veoma sam srećan što ću biti dio ovako velikog kluba! Daću sve od sebe da opravdam očekivanja uprave kluba", počeo je Filpović.

Opet će sarađivati sa trenerom Ilijom Stolicom.

"Ponovni susret sa šefom Stolicom me jako raduje, veoma smo lijepo sarađivali u Voždovcu i veoma mi je drago što opet imam priliku da sarađujemo. Imali smo puno lijepih momenata u Voždovcu, sada se nadam da će ih biti puno više. Želja je da pomognem klubu u ostvarivanju ciljeva! Znam da su to najviši mogući ciljevi i spreman sam dati sto posto sebe na svakom treningu i utakmici, kako bismo došli do trofeja", jasan je Filipović.

Filipović je karijeru počeo u Jagodini, a nosio je dres Voždovca, prije nego što se u zimu 2018. preselio u BATE Borisov. Poslije četiri i po godine u Bjelorusiji, član zlatne omladinske selekcije Srbije iz 2013. godine, ponovo će igrati u srpskom fudbalu.

