Blamaža "orlića" - Srbija poklanjala golove Engleskoj, ali još uvijek može na Svjetsko prvenstvo!

Selekcija Srbije za igrače do 19 godina je izgubila od Engleske rezultatom 4:0.

Izvor: RTS / Printscreen

Kakva blamaža omladinske reprezentacije Srbije! "Orlići" su do nogu potučeni u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Vršnjaci iz Engleske održali su čas srpskom nacionalnom timu i razbili ih 4:0! Ipak, zahvaljujući formatu takmičenja, Srbija još uvijek ima za šta da se bori na turniru u Slovačkoj.

Engleska je bez ikakvih problema uspjela da pobijedi Srbiju, pokazavši nespornu razliku u kvalitetu u odnosu na "orliće". Da sve bude gore, čak tri pogotka Engleza stigla su poslije grešaka igrača Srbije.

Prvi gol u petom minutu je postigao Dejn Skarlet i to nakon što je čitava odbrana Srbije loše reagovala:

Skarlet je potom u 40. minutu duplirao prednost, ali tek nakon što je golman Srbije Ognjen Lukić slabo reagovao - lopta mu se poslije centaršuta odbila iz naručja, pogodila napadača Engleske i ušla u gol:

I treći pogodak, Kernija Čukvuemeke, bio je plod pogrešnog dodavanja Stefana Lekovića iz posljednje linije, a vezista Engleske je to kaznio:

Na kraju je u nadoknadi vremena Danijel Džebison postavio rezultat na konačnih 4:0.

Tako je omladinska selekcija Srbije nakon ubjedljivog poraza ostala na samo jednom bodu poslije dva odigrana kola i minimalnim šansama da se plasira u polufinale turnira. Ipak, daleko od toga da je sve izgubljeno za "orliće".

Na ruku im je išla pobjeda Izraela protiv Austrije 4:2, iako bis zbog toga mogli da ostanu bez jednog od prva dva mjesta u grupi. Razlog je činjenica da treće mjesto vodi u doigravanje, sa trećeplasiranim timom iz druge grupe, a pobjednik tog baraža plasiraće se na Svjetsko prvenstvo 2023. godine.

Biće to Mundijal za igrače do 20 godina, a pet najboljih evropskih selekcija će se tamo plasirati. To je četvoro polufinalista, uz petoplasirani tim na turniru. Srbija ima jedan bod, a Austrija nijedan, pa joj i remi u poslhednjem kolu "igra" za borbu za plasman na Svhetsko prvenstvo naredne godine.