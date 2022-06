Rezervisti spriječili poraz Zvezde u Sloveniji: Majstorija Nikolića i prvi gol Vladimira Lučića!

Rezervisti Stankovićevog tima opravdali poverenje trenera.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su u pripremnoj utakmici protiv Domžala odigrali neriješeno rezultatom 1:1. Crveno-bijeli su tako nakon pobjede nad Bravom izbjegli poraz u posljednjim minutama meča.

Domžale - Crvena zvezda 1:1 (1:0)

/Durdov 29 - Lučić 87/

Poslije samo nekoliko skeundi igre Domžale su imale dobru priliku za gol. Ipak, reagovao je Borjan i zaustavio ovaj udarac. U prvih 20 minuta gledali smo ravnopravan meč bez velikih prilika za Crvenu zvezdu, ali uz nekoliko odličnih poteza desnog krila iz Gane. Osman Bukari je stvorio najbolju priliku za crveno-bijele, a njegova brzina će biti velika prednost u narednoj sezoni.

U 29. minutu Domžale stižu do prednosti. Ivan Durdov je uspio da savlada Milana Borjana i donese prednost slovenačkom timu. On je iskoristio nesporazum u komunikaciji Zvezdine odbrane i našao se iza leđa Aleksandra Dragovića. Do kraja prvog dijela igre fudbaleri Zvezde propustili su nekoliko šansi, a najbolju priliku imao je Pavkov.

U 65. minutu Dejan Stanković je zamijenio čak devet fudbalera te igru nastavio sa rezervnom postavom. Tri minute prije kraja crveno-bijeli stižu do izjednačenja.

Sjajno se Srnić ubacio po desnom boku, pronašao ga je Nikolić, a on odlično vidio Lučića u sredini kaznenog prostora. Mladi fudbaler koji je u prethodnoj sezoni nosio dres IMT-a u Prvoj ligi Srbije rutinski je postavio konačnih 1:1.

Crvena zvezda: Borjan, Pičini, Dragović, Eraković, Rodić - Kangva, Kanga - Bukari, Katai, Ivanić - Pavkov

Domžale: Mulalić, Dobrovoljc, Durdov, Husmani, Ilenić, Jakupović, Klemenčić, Perc, Pišek, Strajnar