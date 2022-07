Kapitenska asistencija Aleksandra Subića "slomila" Farane: Ništa još nije gotovo, nema opuštanja!

Kapiten Borca Aleksandar Subić dao je veliki doprinos trijumfu nad B36 Toršavnom u prvoj evropskoj utakmici ove sezone.

Crveno-plavi su u Modriči savladali ekipu sa Farskih Ostrva rezultatom 2:0 (1:0) i stekli solidan kapital pred revanš.

Asistent kod drugog pogotka Banjalučana bio je Aleksandar Subić, koji je u igru ušao u 80. minutu, da bi četiri minuta kasnije majstorskim centaršutom omogućio novajliji Nedeljku Piščeviću da se upiše u strijelce na svom zvaničnom debiju u crveno-plavom dresu.

Nedeljko Piščević je povisio prednost Borca protiv Toršavna u 83. minutu - 2:0.

"Analizirali smo ih prije utakmice i vidjeli da najveća opasnost nam prijeti iz prekida jer su fizički dominantna ekipa i to rade dosta dobro. Takođe, veoma su opasni iz kontranapada, ali dobro smo to kontrolisali. Nametnuli smo svoj ritam od početka utakmice i na kraju zasluženo stigli do pobjede",rekao je Subić za MONDO.

Ipak, poput trenera Banjalučana Nenada Lalatovića, i kapiten Subić smatra da cilj još nije ostvaren jer predstoji revanš za sedam dana u Toršavnu.

"Sigurno da još ništa nije gotovo. Čeka nas drugo poluvrijeme u Toršavnu tako da nema opuštanja. Bićemo maksimalno fokusirani", dodao je defanzivac crveno-plavih.