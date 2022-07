Partizan mi dao sve, ali neću u Humsku u crno-bijelom dresu! Žarko Lazetić objasnio burnu izjavu: Bio sam nervozan...

Bivši igrač i trener crno-bijelih, a sada šef struke TSC-a, osvrnuo se na izrečeno u Humskoj, gdje je osvojio veliki bod protiv Partizana.

Trener TSC-a Žarko Lazetić imao je burno obraćanje javnosti poslije remija protiv Partizana u Humskoj, kada je poručio da će sada svi samo pričati o tome da je "titula gotova", a da niko neće govoriti o uspjehu njegovog kluba.

Mladi trener se u ponedjeljak osvrnuo na tu svoju izjavu gostujući na "TV Arena sport".

"Bio sam nervozan jer nismo pobijedili, ali poslije utakmice budu takve emocije, neko nezadovoljstvo raznim stvarima, ali kada sam pogledao utakmicu zadovoljniji sam njom i onom protiv Čukaričkog, kako je naš tim izgledao, koliko smo šansi stvorili, nametnuli se kao tim... Nekad rezultat ne isprati ono što se radi na terenu i nisam na kraju bio toliko nezadovoljan kao što je djelovalo", rekao je Lazetić.

On je naglasio još jednom da njegov tim ide na pobjedu protiv svakog tima i da njega neće vidjeti kako sa djecom u Partizanovom dresu dolazi u Humsku.

"Najslađi će biti sljedeći bod protiv Zvezde ili Partizana. I prije utakmice sam rekao i to svi znaju – da nije Partizana, ne bih sjedio ovdje sa vama i ne bih bio trener TSC-a, ali ako neko očekuje da zato dođem u dresu Partizana na utakmicu sa djecom i da igram da izgubim, to se neće desiti. To nekome može da smeta, nekome da odgovara, ali to je tako. Ubjeđenja sam da je to ispravno. Izgubili smo od Partizana prošle polusezone 2:0, a bila je za mene apsolutno najbolja utakmica TSC-a od kada sam ja trener", rekao je on.

Lazetić je nekoliko puta naglasio da se u njegovom klubu nijednom meču ne pristupa sa planom da se izgubi zbog pripreme za neki naredni izazov.

"Nijednu utakmicu protiv Zvezde ili Partizana nismo žrtvovali, u smislu da se spremamo za neku sljedeću, a da tu mislimo da ništa ne možemo da uradimo, zato što volim da radim u takvim klubovima gdje se ne postavlja pitanje u tom smislu da nešto negdje planski gubimo, žrtvujemo, jer je neko mnogo bolji ili ne znam ni ja zašto. U svakoj utakmici idemo da pobijedimo."

Trener TSC-a kratko je komentarisao i aktuelni, teški trenutak svog kolege na klupi crno-bijelih Ilije Stolice.

"To je Partizan, nije lako danas biti trener Partizana, najteže jer raditi bilo koji posao u Partizanu, svi koji su tamo znaju zbog čega. Za mene je apsurdno, rekao sam poslije utakmice i ispostavilo se tačno, da me niko nije zvao, nijedan medij nisam danas ili juče vidio da je pisao o tome kako je TSC igrao, da nismo igrali katenaćo, već je bila izuzetno dobra utakmica. Svi pričaju o tome da li Partizan mijenja trenera, da li taj fudbal ima smisla... Volio bih da postoji više emisija, da se poslije utakmice priča više. Nekad možda i pretjeram u izjavama, ali niko ga (Stolicu) nije pitao zašto nije stavio desnog beka u Nišu, a svi su ga osudili zašto mu je lijevi bek igrao desnog. Volio bih da bude kao i u Italiji emisija, pa da pitaju i trenere o tome."

Svoj klub je nazvao "idealnom sredinom" i za igrače i za trenere.

"TSC je idealna sredina za sve, vjerujte mi. Svakog dana govorim i igračima da bi trebalo svakodnevno da budemo sretni kada dođemo na onu Akademiju, da izađemo sa osmijehom na licu na teren i da odradimo najbolji mogući trening. Sigurno da nam i stadion daje velike motive, kao i protivnicima i negdje nam je i problem kad odemo na neki loš teren, ali to je druga priča, nadam se da ćemo za nekoliko godina imati sve najbolje terene."

Ovog ljeta TSC se rastao sa Mihajlom Banjcem, vezistom koji je otišao u Krasnodar za 1,6 miliona evra. Ko će biti sljedeći igrač iz Bačke Topole koji će biti zvijezda prelaznog roka?

"Sljedeći će biti onaj ko napravi razliku kao i Banjac, da sedam golova uz 10 asistencija. Sam se prodao. To je najbolja poruka – u kom god da si klubu, ko god da ti je agent, ti se najbolje prodaješ, u timskom nastupu čitave ekipe", dodao je Lazetić.

Da li će tačno da TSC traži poznatog reprezentativca Mađarske, Nemanju Nikolića?

"Znaju svi da tražimo ofanzivnog veznog i krilo, ne bih o imenima. Ljudi u klubu zaduženi za to znaju koja su imena, direktor zna koga želimo i ko god da dođe trebalo bi da bude pojačanje. Nikolić je fenomenalan igrač, apsurdno je pričati o njegovim kvalitetima i karijeri. Svaki igrač koji može da doprinese je dobrodošao."