Nije sporno da će Nemanja Bilbija oboriti Vagnerov rekord! Trener Zrinjskog vjeruje u najmanje 15 golova Banjalučanina!

Sergej Jakirović, trener Zrinjskog, prokomentarisao je poslije pobjede nad Leotarom (4:1) i novi pogodak kapitena "plemića" Nemanje Bilbije, koji je izjednačio rekord m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Mostarci su zabilježili rutinsku pobjedu protiv trebinjske ekipe, prvu u novoj sezoni, a strijelac jednog pogotka za 3:1, kojim je definitivno "prelomljena" utakmica, postigao je Banjalučanin.

Bio je to 125. gol u šampionatu BiH kojim se izjednačio na vrhu vječne liste strijelaca sa Brazilcem Vagnerom Lagom, legendom Širokog Brijega, a Jakirović je uvjeren da će Bilbija uskoro postati rekorder.

"Mislim da to uopšte nije sporno, pošto je ostao u našoj ekipi, a nova sezona je tek počela. Mislim da se može vrtiti oko petnaestak golova bez problema. Naša ekipa vrijedno radi, on to sjajno koristi i sigurno je to dobar podstrek za dalje u prvenstvu", izjavio je Jakirović.

Klub sa stadiona "Pod Bijelim brijegom" jedini je preostali bh. predstavnik u Evropi, a već u četvrtak će u trećem kolu kvalifikacija Konferencijske lige dočekati kazahstanski Tobol.

"Čeka nas malo drugačija ekipa od Šerifa i Tirane, dosta iskusna ekipa, dosta igrača sa našeg podneblja, trener takođe. Evropa je, tu je sve otvoreno, treba se dobro spremiti i treba biti bolji u dvije utakmice, a ja se nadam da ćemo to biti mi", naglasio je trener Zrinjskog.

Pogledajte Nemanjin pogodak.

Nemanja Bilbija povisio je na 3:1 u 78. minutu#ZrinjskiLeotarpic.twitter.com/6FarajrPEp — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)July 31, 2022

(mondo.ba)