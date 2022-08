Feđa Dudić pozvao navijače na posljednju utakmicu na Koševu: Ekipa Posušja je u ova dva kola pokazala dva lica

Feđa Dudić najavio je utakmicu protiv Posušja.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Trener Sarajeva Feđa Dudić je na današnjoj konferenciji za medije najavio gostovanje Posušja na stadionu Asim Ferhatović Hase.

Istakao je da je Posušje pokazalo dva lica u prva dva kola, te da će dati sve od sebe da njegovi izabranici savladaju Posušje sutra navečer.

"Ekipa Posušja je pokazala dva lica u ova dva kola, prvo poluvrijeme protiv Veleža koje je bilo odlično, drugo poluvrijeme protiv Veleža gdje nisu bili na nivou, igrali su podređenu ulogu, te druga utakmica protiv Borca, očekivao sam više od njih, završilo je kako je završilo, zasluženo su izgubili. Skup jako dobrih pojedinaca, nekoliko kvalitetnih igrača u sredini terena, te igrač kojeg sam želio dovesti u Velež - Pavković. Iskusni i provjereni igrači, no naš cilj je ići na tri boda, napravili smo analizu, želimo da ponovimo igru, htijenje i zalaganje sa posljednje utakmice sa Koševa i da na kraju odemo svi zadovoljni sa stadiona. Drago mi je da se nekoliko dana nakon utakmice sa Slogom priča još o tom susretu, ljudi su to prepoznali i daju nam satisfakciju da nastavimo raditi. Pozivam ih da dođu na Koševo u što većem broju, rekao sam jednu rečenicu koju su oni iskoristili da pozovu ljude na Koševo, dolazak na stadion treba da bude brend, da to njegujemo svi zajedno i onda ćemo imati maksimalnu i veliku podršku u svakoj utakmici", rekao je Dudić i dodao:

"Ovo je definitivno posljednja utakmica na Koševu u ovom nekom razdoblju, želimo da se oprostimo sa dobrom posjetom i dobrim navijanjem, a mi na terenu ćemo se potruditi da svi odu zadovoljni kući. Naša utakmica sa Tuzla sitijem će biti u srijedu u Zenici u 20 sati, u ponedjeljak kreću radovi na stadionu Asim Ferhatović Hase", rekao je Dudić, a prenosi Sport1.

Pohvalio je Dudić sportskog direktora kluba sa Koševa, Emira Hadžića za dobro urađeni posao u ljetnom prelaznom roku, te istakao da smatra da neće biti više pojačanja.

"Moram pohvaliti Emira Hadžića jer je uradio fantastičan posao, svi smo znali ko treba doći, ali on je sve to brzo uradio i doveo fantastične igrače. Mi smo 90 posto ekipe imali formirano na početku priprema, naknadno nam se Musa samo pridružio. To je prednost. Doveli smo svjesno dva stopera sa strane jer smo znali da igrači koji su mlađi imaju nekih ponuda i da smo ih morali prihvatiti. Znali smo šta se može desiti, imamo adekvatne zamjene u svojoj ekipi ukoliko neko još napusti klub. Teško je sada dovesti igrača, za određene igrače treba mjesec dana da se uklope u naš sistem igre, pretežno su to igrači koji su posljednju utakmicu odigrali u maju, to je teško uklopiti. Nemamo u planu da dovodimo igrače, ali ako se pojavi kvalitetan mladi igrač sigurno je da ćemo adekvatno reagovati", dodao je strateg bordo tima.

Susret Sarajevo - Posušje se igra u subotu sa početkom u 21 čas na stadionu Asim Ferhatović Hase.