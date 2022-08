Kraj fudbala kakvog poznajemo - ukidaju se nacionalne lige!? UEFA je pred odlukom, a posljednju riječ imaće sud!

Nezamisliv je fudbal bez nacionalnih liga, ali sada bi mogao da postane realnost.

Izvor: Profimedia

Novi sudski proces koji se vodio protiv UEFA i Fudbalskog saveza Luksemburga mogao bi da promijeni lice evropskog fudbala! Svift Hesperanž, četvrtoplasirani tim lige Luksemburga iz prošle sezone podnio je tužbu od koje mnogo toga zavisi!

Ovaj tim želi da napreduje, a u ekipi vjeruju da to nije moguće u nacionalnoj ligi jedne mini države poput Luksemburga i zbog toga žele da naprave Ligu Beneluksa zajedno sa timovima iz Holandije i Belgije. Trenutno to nije moguće, jer UEFA ne dozvoljava pravljenje internacionalnih liga, tj. to pravo je isklučivo u vlasti UEFA.

Svift Hesperanž tvrdi da pravila UEFA narušavaju njihovo poslovanje time što im ne dozvoljavaju stvaranje lige Beneluksa. Tužba je podnijeta jednom sudu u Luksemburgu, a ukoliko ovaj klub dobije na sudu sve bi moglo da se promijeni u Evropi kao 1995. godine kada je Žan Mark-Bosman dobio sudski proces protiv svog kluba.

Čovjek koji je bio jedna od glavnih advokata koji su zastupali Bosmana na tom suđenju, Žan Mark Dupon, vjeruje da bi luksemburški klub mogao da trijufuje na ovom suđenju!

"Takve lige će doći prije ili kasnije. Svift i njihovi sponzori su ambiciozni, klub se već javno žalio zbog pravila UEFA koja su nepravedna prema klubovima iz malih država. Niko nije htio da ih čuje i sada su otšli na sud", rekao je on, a onda objasnio šta bi moglo da se desi u budućnosti:

"Klubovi se neće seliti, ali bi klubovi iz manjih zemalja mogli da otvore veću teritriku za svoje takmičenje kako bi se takmičili sa većim ligama. Seltik i Rendžers su veliki klubovi, ali pogledajte njihova TV prava u odnosu na najmanji premijerligaški klub", objasnio je on.

Dosta puta do sada je bilo prijedloga da se Seltik i Rendžers presele u Premijer ligu, a ova dva kluba su zajedno sa Aberdinom, Hibernijanom i Hartsom htjeli da naprave ligu u kojoj bi igrali klubovi iz Škotske, Irske, Danske, Švedske i Norveške.

Ovo bi značilo da bi se otvorio prostor i za ligu koju mnogi na ovim prostorima priželjkuju, a to je regionalna liga nalik na ABA ligu. Mnogo puta do sada je pominjano da bi takva liga povećala TV prava. gledanost svakog meča, ali i kvalitet fudbala, a za sada je po pravilima UEFA nemoguće napraviti.

Ukoliko ovaj slučaj pred sudom prođe vjerovatno bi u žalbenom postupku morao na Evropski sud pravde, a ukoliko bi Svift Hesperanž dobio slučaj, vrlo vjerovatno bi to bio kraj nacionalnih liga i fudbala kakav sada poznajemo!

(MONDO)