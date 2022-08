Zvala ga Zvezda, a Partizan bio brži! Petrić sa crno-bijelima osvajao titule i doživio linč!

Gordan Petrić je zvanično postao novi trener Partizana, čime je ozvaničen njegov treći povratak kući. Ovako su izgledale njegova igračka, funkcionerska i trenerska karijera!

Kako je izgledala Petrićeva karijera, gdje je sve igrao, koliki značaj je imao za crno-bijele i kao igrač i funkcioner? To je priča koju navijači Partizana i dalje dobro pamte. Prošao je kroz mnogo toga i sada se vratio u voljeni klub kada je najteže.

IGRAČKA LEGENDA PARTIZANA

Petrić je rođen 30. jula 1969. godine i karijeru je započeo u OFK Beogradu. Proveo je tamo dvije sezone i potom je prešao u Partizan. Crno-bijeli dres nosio je četiri godine (1989. do 1993). Doveo ga je Ivan Golac i sa klubom je osvojio prvenstvo Jugoslavije i Kup. Stigao je u Humsku kao prvak svijeta sa omladinskom reprezentacijom Jugoslavije. Bili su najbolji u Čileu 1987. godine.

"Sve nam se otvorilo poslije Čilea. Mene su zvali Zvezda, Partizan, Hajduk i Rad, Selja Jovanović je planirao mene kao drugog centarhalfa, Partizan je bio brži. Mamio me je i Split, htio sam da budem dio velikog projekta, presudio je Petkov savjet da kao beogradsko dijete odaberem klub iz rodnog grada", rekao je Petrić u intervjuu za MONDO.

Nije pogriješio, ubrzo je postao jedan od glavnih igrača u timu Partizana i sa klubom je napravio uspjeh, osvojivši titulu i dva Kupa.

"Jesam bio Partizanovac tada, ali ne toliki, bio sam prije svega Ofkovac. Otac mi je bio Partizanovac, brat takođe, oba ujaka bili su Zvezdaši. Prvi gol dao sam iz penala protiv Dinama, izvodio sam ih dok se Milko Đurovski nije vratio iz vojske. Bilo je tu mnogo zanimljivih mečeva, poput Seltika", pričao je Gordan.

KARIJERA NA OSTRVU

Poslije uspješne epizode u Partizanu, Gordan je otišao u Škotsku, u ekipu Dandija i tamo ga je baš Golac predstavio Škotima kao sjajnog igrača. Na ostrvu je stekao kultni status, brzo je postao ljubimac navijača. Dovoljno je reći da je poslije osvajanja Kupa i pobede protiv Rendžersa 1995. godine, tim iz Glazgova odmah odlučio da ga kupi.

"Zvao me Nirnberg, Zečević, Bjeković i Ćurković nisu uspjeli da se dogovore oko obeštećenja. Ostao sam u Partizanu, pa se pojavio Dandi sa Golcem. Bio je boem, zvao me je da dođem i otišao sam. Inače, prije svega toga sam izazvao Zečevića na basket, rekao sam da ako me dobije, da će dobiti obeštećenje koje Partizan traži, ako izgubi, onda se on i ja dogovaramo oko cifre. Vodio sam 20:18, gurao me, nije bilo faula, na kraju me pobijedio 22:18. Obeštećenje je bilo 600.000, puta tri godine, 1,8 miliona funti. Kada bi rekao ljudima za koju platu sam otišao u Dandi, rekli bi da sam budala. Ipak, brzo sam se adaptirao i poslije 14 mjeseci prešao u Rendžers", rekao je Petrić.

U Rendžersu je igrao tri sezone, bio je tu i čuveni Pol Gaskojn, osvojio je dvije titule u šampionatu, po jedan Kup i Liga kup, a onda je otišao u Kristal Palas. Tamo je igrao i sezonu sa Đanijem Ćurčićem.

"Napravio sam grešku karijere, umjesto da produžim ugovor i igram Ligu šampiona, otišao sam u drugu englesku ligu. Čim sam ušao u svlačionicu Palasa znao sam da sam pogriješio, drugi ambijent, organizacija."

Igrao je potom za AEK, pa se vratio u Škotsku, u Harts, pa je imao kratak povratak u Partizan gdje nije odigrao ni minut. Karijeru je završio u kineskom Sičuanu.

FUNKCIONER U PARTIZANU, PA TRENER

Petrić je imao veliki uticaj na to što je Partizan krajem prve decenije 21. vijeka uspostavio dominaciju, osvojio šest uzastopnih titula i igrao u Evropi. On je bio generalni sekretar kluba poslije Žarka Zečevića 2007. godine. Pomogao je timu iz Humske u važnom periodu, ali se potom povukao zbog zdravstvenih problema.

Nekoliko godina kasnije odlučio je da postane trener, krenuo je u Bežaniji krajem 2012. godine. Potom je bio pomoćnik selektora Ljubinka Drulovića 2014. godine. Bio je u Zemunu, Čukaričkom i Radu, pa je u sezoni 2018/19 radio u Partizanu kao pomoćnik Zorana Bate Mirkovića. Poslije toga je radio u AEL-u i Gorici.

Sada će imati novu šansu za dokazivanje, ovog puta kao šef struke, a ne pomoćnik...

PREŽIVIO LINČ U SPLITU

Gordan Petrić preživeo je i linč u Splitu. Svi pamte šta se dogodilo na "Maksimiru", ali se mnogi ne sjećaju 26. septembra 1990. godine i dešavanja iz Splita. Bio je na terenu u utakmici u kojoj su igrači Partizana doživjeli užasne scene, a priču o tome ispričao je tadašnji as crno-bijelih Goran Bogdanović.

"Svi pričaju o toj utakmici Zvezde i Bobanovom maj-geriju, a slabo se pominje utakmica koja je izazvala veliku pažnju, jedna od ključnih pred raspad države. Mi smo igrali u Splitu protiv Hajduka i posle 2:0 za nas navijači Hajduka su ušli na teren i samo su gledali nekoga da dohvate, da nas prebiju. Nisu uspjeli jer smo brzo pobjegli. Mogu da kažem da je stvarno uprava Hajduka u to vrijeme pružila veliku zaštitu, pomoć, šta god da je trebalo", rekao je Goran Bogdanović u intervjuu za MONDO.

Nije se završil ona terenu, zapaljena je i zastava, igrač su morali da ostanu na stadionu cijelo veče.

"Zapalili su jugoslovensku zastavu, gorjelo je sve na stadionu. Avion za Beograd imali smo oko devet, jer se meč igrao u pet popodne. Autobus kojim smo došli bio polupan, dovezli su drugi i njega su polupali, tek smo trećim otišli na aerodrom. Slutili smo da će da se prekine prvenstvo i da će se jugoslovenska liga raspodijeliti, to se i dogodilo. Nije nam bilo svejedno, pokušali su da razvale vrata od svlačionice, zaštttili su nas ljudi iz Hajduka. Samo smo čekali da svane, da se huligani raziđu i da se vratimo u Beograd, bilo je užasno", prepričao je Bogdanović.

Prošao je Petrić kroz mnogo toga i dobrog i lošeg, kako u igračkoj, tako i u trenerskoj karijeri. Sada je na novom zadatku, ni malo lakom, već jednom od najtežih za bilo kog trenera u novijoj istoriji Partizana. Crno-bijelima ne ide, ne igraju dobro, rezultati su daleko ispod nivoa, a vremena za postepeno ispravljanje svih problema nema.