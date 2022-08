Šta Petrić može da promijeni za 48 sati u Partizanu? Jedan stranac se seli na klupu, a tamo je zapravo najveći problem!

Partizan sa Gordanom Petrićem na klupi gostuje Mladosti GAT u Novom Sadu, a svi se pitaju šta će to novi trener donijeti.

Gordan Petrić sjeo je na "užarenu" klupu Partizana umjesto smijenjenog Ilije Stolice, a vremena nema. Već danas, tek 48 sati po stupanju na dužnost, Petrić će voditi crno-bijele na gostovanje u Novi Sad gdje ih očekuje duel sa Mladosti GAT, ekipom koja je prvi put u istoriji stigla u Superligu Srbije.

Ipak, to ne znači da je u pitanju lak meč. Partizan je u krizi svega - igre i rezultata, poljuljanog samopouzdanja i narušene atmosfere, a baš se od crno-bijelog vojnika očekuje da uvede disciplinu i vrati osmijehe na lica svojih igrača.

"Upoznat sam sa protivnikom. Što se tiče Partizana, naravno pratio sam sve utakmice i dosta toga znam o ekipi. Moramo da se spremimo za rivala, ali ne bih se u tolikoj mjeri bavio protivnikom, već moram da se pozabavim svojom ekipom...", rekao je Petrić na konferenciji za medije pred Mladost, koja je ujedno bila i njegova promocija, dodavši da nije postavio cilj za sezonu - nego da ide od utakmice do utakmice.

Mladost GAT će na "Karađorđu" od 19.30 dočekati Partizan u istorijskom prvom duelu, a interesantno je dva tima trenutno dijeli samo JEDAN bod, što je neprihvatljivo za crno-bijele.

Novosadski klub je osvojio četiri boda (po pobjeda, remi i tri poraza), za šta je već platio ceh smenjeni Branko Žigić koga je naslijedio Aleksandar Linta, dok su crno-bijeli pod vođstvom Ilije Stolice odigrali meč manje i osvojili svega pet bodova (pobjeda, dva remija i poraz).

"Pred nama je susret u kojem nemamo šta da izgubimo, a možemo samo dosta toga da dobijemo. Beograđani su u neugodnoj situaciji i vjerovatno će željeti da naprave neku reakciju, ali me to ne opterećuje. Fokus mi je na mom timu. Važno je da pokažemo želju da se nadmećemo i na teren iznesemo energiju koju imamo na treninzima. Ne pretimo nikome, ali pokušaćemo da stignemo do odgovarajućeg rezultata. Uostalom, to i jeste u duhu sporta i na to imamo pravo", rekao je Aleksandar Linta pred dolazak Partizana u Novi Sad.

A, šta je Gordan Petrić promijeniti za 48 sati? Prema pisanju "Sportskog žurnala", ne očekuju se epohalni igrački rezovi, pitanje je da li crno-bijeli imaju i kapaciteta za to na klupi, ali jedna promjena je već najavljena.

Nezvanično, Petrić će na klupu preseliti Kvinsija Meniga koji ne blista ove godine, uprkos golu na Kipru. Nije se naročito proslavio u revanšu u Beogradu, daleko bolji utisak ostavio je Dijabate koji će zadržati ulogu startera, dok će mjesto "bonusa" sada popuniti Mihajlo Petković.

Partizan će ostati u 4-3-3 formaciji u kojoj je naravno Rikardo Gomeš najistureniji, dok u veznom redu takođe ostaje "trojka" Natho, Andrade i Fejsa, gde je upravo Petrić prvo tražio pojačanja.

Što se tiče odbrane, tu neće biti velikih promjena. Lijeva strana je rezervisana za Uroševića, za sada Filipović ima prednost desno, dok će štoperski par činiti Marković i Vujačić, dok se Saničanin, koji je bio i starter jedno vrijeme, sada sjeli na klupu usred nekoliko kikseva koji su mu poljuljali samopouzdanje.

Kada je u pitanju golmanska pozicija, čini se da sada u prvi plan izbija Aleksandar Popović, nakon što se Nemanja Stevanović nije istakao u uvodnim kolima kod Ilije Stolice.

