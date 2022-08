"Ne prozivajte igrače Partizana, samo oni mogu da nas izvuku!" Petrić na prvoj utakmici čuo ono što mu se nije svidjelo!

Trener Partizana poslije dramatične pobjede protiv Mladosti GAT u Novom Sadu zatražio podršku za svoj tim.

Partizan je pobijedio Mladost Gat na stadionu Karađorđe golom štopera Svetozara Markovića u 95. minutu, za oduševljenje na klupi crno-bijelih i za kraj crne serije mečeva bez pobjede, započete prije više od mjesec dana. Nakon meča i svog debija na klupi Partizana, trener Gordan Petrić govorio je o stvarima koje je primijetio i na terenu i van njega.

"Čestitate mi što smo dali gol u zadnjem minutu, hvala, lijepo od vas, ali vidio sam dosta nervoze kod mojih igrača, dosta poteza koji nisu u datom trenutku fudbalski. Jedno mi je žao... Kad ste na terenu, dosta stvari čujete okolo, a žao mi je što pojedinci 'prozivaju' igrače. Mislim da treba dati podršku igračima, ne treba nikome drugom, osim igračima. Niti meni, niti drugim stvarima, u ovom trenutku samo igračima. Samo nas oni mogu izvući iz ove krize", rekao je Gordan Petrić poslije meča za TV Arena sport.

"Potrebno je da se smire i da rade fudbalske stvari u datom trenutku. To će sve doći. Da li je došlo ovim golom u zadnjoj minuti, to ne znam, ali dosta su emotivno i psihički istrošeni, što sam sad mogao da vidim. Imamo dane za pripremu za Evropu, ali moramo da budemo mnogo pametniji u datim trenucima", dodao je on.

Partizan će sada mnogo mirnije dočekati dane odmora i pripreme za meč protiv Hamruna u četvrtak, na početku dvomeča plej-ofa za plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Ovaj gol je donio mir u Humsku pred taj meč:

