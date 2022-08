Radovi na rekonstrukciji terena pri kraju: Borac se do kraja septembra vraća na Gradski stadion!

Prema riječima potpredsjednika Banjalučana, svi radovi trebalo da se okončaju do kraja narednog mjeseca.

Od početka sezone, Borac svoje domaće utakmice igra van Banjaluke zbog rekonstrukcije glavnog terena i zamjene travnate podloge na Gradskom stadionu.

Evropski duel sa B36 Toršavnom odradio je na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči, tri premijerligaška meča odigrao na novljanskim "Mlakvama", ali bi, prema riječima potpredsjednika Borca Bogoljuba Zeljkovića, poslije septembra trebalo da se vrati na svoj teren.

"U posljednje vrijeme radovi su ubrzani i očekujemo u toku septembra da će biti završeni i da ćemo uskoro da se vratimo u Banjaluku. Mislim da je ovo jedan od najvećih projekata našeg kkluba jer trava nije promijenjena 40-50 godina. Hvala FS BiH koji je nosilac ovog projekta i siguran sam da će nove podloge da poboljšaju sam kvalitet lige i da će da pomognu ne samo Borcu, već i ostalima, da se naprave zapaženiji rezultati i u Evropi jer svi tome težimo", istakao je Zeljković, podvukaši da su se radovi, isprva, "malo razvukli".

"Bilo je tu nekih malih tehničkih problema oko ranijih izvođača radova, ali sada se sve to privodi kraju. Mislim da sada ide posljednji sloj pijeska, već je stavljen na jednu polovinu i nakon toga ide postavljanje same hibridne trave. Nakon toga, kako sam razumio izvođače, potrebno je 7-10 dana da se teren ne koristi, tako se nadam da će do kraja septembra sve da bude završeno."

Podsjetimo, u toku su radovi na stadionima u Vrapčićima, Tuzli, Banjaluci i Sarajevu (Koševo), a riječ je projektu "Potpuna rekonstrukcija glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH", koji najvećim dijelom finansiraju FS BiH i Evropska fudbalska federacija.

