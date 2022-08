Užas - brat poznatog fudbalera otkrio monstruozne detalje: Plaćao je vrača da bi se Mbape povrijedio?!

Brat fudbalera Pola Pogbe tvrdi da je francuski reprezentativac tražio od vrača da se Kilijan Mbape povrijedi.

Izvor: Profimedia

Svjetski fudbal je prethodnih dana ostao u šoku zbog pojavljivanja u javnosti Matijasa Pogbe (32), rođenog brata daleko čuvenijeg Pola Pogbe koji trenutno nosi dres Juventusa. Snimak koji je Matijas okačio na društvene mreže sadrži njegov govor u kojem upozorava svog brata i još neke ugledne ljude iz fudbala da će uskoro pričati o monstruoznim stvarima koje zna, a čini se da je već počeo da govori o tome.

Matijas je na društvenim mrežama objavio informaciju da je Pol Pogba angažovao afričkog šamana - "marabuta", koji je trebalo da "namjesti" povredu Kilijanu Mbapeu. Iako se ne otkrivaju detalji i šta bi mogao da bude povod za ovakav postupak Pola Pogbe, njegov brat Matijas tvrdi da ima dokaze za sve!

Iako su u porodici Pogba svi vjernici, Matijas smatra da je Pol izdao islam i da sada preko pustinjaka sa sjevera Afrike pokušava da vrača. U jednom od takvih obreda poželio je da se Kilijan Mbape povrijedi...

"Kilijane, da li sada razumiješ? Nemam ništa negativno o tebi, ovo što pričam je za tvoje dobro. Sve je tačno i dokazano. Zna se i ko je marabut. Žao mi je mog brata, navodno muslimana, čovjeka koji je uronio u vradžbine. Nikada nije dobro imati licemjera i izdajnika u svojoj blizini. Ljudi će vidjeti da na ovom svijetu ne postoji veća kukavica, izdajnik ili licemjer od Pola Pogbe", poručio je Matijas.

Takođe, brat poznatog fudbalera tvrdi da je i on sam djelimično bio uključen u skandale koje je Pol pravio, a o kojima će tek biti riječi u narednom periodu.

"Pol, stvarno si htio da me potpuno ućutkaš, da lažeš i pošalješ me u zatvor? Sumnjao sam na to. Za razliku od tebe, ja imam dovoljno dokaza da objasnim svoje riječi i svima pokažem tvoje laži. Opet ti kažem, manipulisanje ljudima nije dobro. Ne radi se o novcu. Umalo da umrem zbog tebe, upleo si me u ovo. Ostavio si me u rupi dok sam bježao, a sada bi da se praviš nevin", ispričao je brat poznatog fudbalera.

Inače, i sam Matijas imao je profesionalnu karijeru. Pet puta je bio reprezentativac Gvineje, a između 2009. i 2022. godine igrao je za brojne klubove po Evropi. Kao omladinac nastupao je za Seltu, a seniorsku karijeru gradio je u Francuskoj, Engleskoj, Italiji, Škotskoj, Holandiji, Španiji i Sloveniji. Igrao je na poziciji napadača, ali nije postigao mnogo golova u profesionalnoj karijeri.