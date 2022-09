Kad neko u Srbiji kaže golman - misli na Šoškića! Održana komemoracija čuvenom Bata Šoletu

Milutin Šoškić bio je jedan od najboljih golmana svih vremena na ovim prostorima, a napustio nas je prethodne nedjelje u 84. godini.

Legendarni golman Partizana Milutin Šoškić preminuo je u subotu u 84. godini, a tim povodom danas je u Skupštini grada Beograda održana komemoracija u njegovu čast. Čuveni "Bata Šole" je branio za Partizan između 1955. i 1966. godine, oblačio je dres reprezentacije Jugoslavije čak 50 puta i sveukupno je ostavio dubok trag u jugoslovenskom fudbalu. Nakon minuta ćutanja u "vječitom" derbiju i specijalnih majica koje su nosili crno-bijeli, organizovana je i komemoracija.

Na njoj su prisustvovali Gordan Petrić, Ivan Ćurković, Žarko Zečević, Miloš Vazura, Albert Nađ, Darko Tešović, Ivica Kralj, Ljubiša Tumbaković, ali i Dušan Savić, ali i oni iz "suprotnog" tabora Crvene zvezde poput Dušana Savića ili Dobrivoja Tanasijevića.

"Bio je prvi među jednakima, a prvi među jednakima i velikima. Biti zvijezda u Partizanovom sazviježđu je već nešto veliko, a biti najveća zvijezda, to je nešto veličanstveno. To je bio, postao i ostao naš Milutin Šoškić Šole. Njegova duša se već priprema na put ka Kosovu i Metohiji, sa koga je ponikao i koje će sa nebeskih visina i sada čuvati. Baš kao što će pomagati i svim čuvarima mreže Partizana. Bio je zvanično najbolji golman svijeta, potvrđeno sa utakmicom koja je igrana protiv Engleske. Za Partizan je odigrao 410 utakmica i dao jedan gol, i to Crvenoj zvezdi. Bio je junak finala Kupa šampiona '66. I pored svih drugih svojih utakmica, igrao je i krilnog napadača u RK Partizan", rekao je predsjednik JSD Partizan Milorad Vučelić i dodao:

"Milutin Šoškić je za sve nas koji ga pamtimo sa fudbalskih terena, bio i ostao pojam golmana. Sve se odmjeravalo prema Milutinu Šoškiću. Partizanu je bio odan i kad je prvi put u istoriji bio pred ispadanjem iz lige, kao i kad se vratio u Partizan. Kod njega su se stopile i božiji dar i ljudske vrline. Milutin Šoškić će vječno ostati najveća zvijezda u duši svih Partizanovaca. Neka je vječna slava i hvala Milutinu Šoškiću Šoletu".

Prisutnima u sali Skupštine grada Beograda obratio se i Nenad Bjeković ispred Fudbalskog saveza Srbije.

"Dragi Šole, kad neko u Srbiji izgovori golman, prva asocijacija je Milutin Šoškić. Za života je postao sinonim za svoju poziciju, takav zaslužuje mjesto među besmrtnima. Bio si mi idol i fudbalska veličina koja je u velikoj meri usmjerila moju igračku i trenersku karijeru. Zavolio sam fudbal zbog fenomenalne generacije 1960. godine. Gledao sam i navijao i divio se Partizanovim bebama, koje si upravo ti svojom klasom i harizmom predvodio do finala Kupa šampiona '66 godine. Ne postoji fudbaler iz te generacije koji mi nije rekao da najveće zasluge za taj uspjeh pripadaju tebi. Tvoje bravure na Old Trafordu protiv Mančester junajteda i danas svi porede sa najvećim fudbalskim umjetnostima. U tebi sam imao vrhunskog mentora. Svi smo mi prolazni, ali ostaju djela. Tvoja djela su vječna i ostaće zauvijek u našim srcima", poručio je Bjeković.

Pogledajte fotografije sa jučerašnjeg 168. "vječitog" derbija na kome su fudbaleri Partizana nosili specijalne dresove sa likom Šoškića, dok su i golmani crno-bijelih odali počast čuvenom čuvaru mreže.

