Glupost Šaćirija i Džake - čemu pokazivanje "albanskog orla"!? Fudbaler sa KiM isprozivao saigrače zbog Srbije!

Valon Behrami pričao je o utakmici sa Srbijom i okrio neke detalje iz svlačionice...

Izvor: Profimedia

Srbija će ponovo igrati sa Švajcarskom na Svjetskom prvenstvu. U Kataru će imati priliku da se revanšira za poraz sa Mundijala u Rusiji, a taj meč obilježili su Đerdan Šaćiri i Granit Džaka provokacijom "albanskog orla", simbola tzv "velike Albanije".

Nije se to dopalo svima u nacionalnom timu, čak naprotiv. Jedan od njihovih saigrača Valon Behrami priznao je da žestoko osuđuje taj potez i da tome nikako nije mjesto na fudbalskom terenu. Ispričao je sve o tome i o još nekim detaljima iz svlačionice koji nisu bili poznati javnosti.

"Mrzim tu temu i dan danas, ovo je fudbal, ne politika. Takvom gestu nije mjesto na terenu, to je glupost, ne igramo se rata. Mene su na Kosovu i Metohiji tada optužili da nisam učestvovao u tome. Srpski fudbaleri su moji prijatelji, rođeni su poslije rata, zato se nadam da će na ovom Mundijalu da se igra samo fudbal i da se ignorišu ostale stvari", rekao je Behrami za "Blik".

Ispričao je i za probleme koji su vladali tada u ekipi. U Rusiji je došlo i do tuče poslije remija sa Brazilom, toliko su svi bili napeti. Na udaru se našla i njegova porodica.

"U hotelu je došlo do tuče poslije meča sa Brazilom. Svi smo bili srećni zbog tog rezultata, igrači su sa porodicama bili hotellu, tu je bila i Lara moja tadašnja djevojka, sadašnja supruga, kao i roditelji. Tadašnji generalni sekretar ih je optužio da se nisu pozdravili i to me je teško pogodilo. Uvijek smo se pridržavali pravila. Poslije nekih njegovih izjava svi mi igrači sa dvojnim državljanstvom smo htjeli da se povučemo iz reprezentacije. Ne znam za Šaćirija, ali znam za ostale, zauzeo sam se za svoje kolege i tako stekao više neprijatelja."

Behrami je rođen u Kosovskoj Mitrovici 1985. godine i kao dijete sa roditeljima otišao je u Švajcarsku. Postao je dio tamošnjeg nacionalnog tima, ali neće igrati u Kataru jer je zbog svega što se dogodilo odlučio da se povuče iz reprezentacije.

"Pamtim da smo otišli sa Kosova posljednjim autobusom kada sam imao četiri i po godine. Dva mjeseca sam plakao svake noći, nedostajali su mi baka i deka. Ja sam se prvo bavio atletikom, pa sam onda ušao u fudbal. Pamtim da je 1998. godine stiglo pismo da treba da budemo protjerani iz Švajcarske i fudbal mi je tada mnogo pomogao. Otac kolege iz tima stao je na našu stranu i prikupljeni su potpisi da ostanemo", zaključio je Behrami.