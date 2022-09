Gospodine Klop, da li se plašite otkaza?! Poslije blamaže Liverpula, Nijemca pitali da li će proći kao Tuhel

Menadžer Liverpula Jirgen Klop bio je prinuđen da govori i o svom statusu poslije žestokog poraza u Ligi šampiona.

Izvor: Profimedia

Liverpul je doživio žestok poraz protiv Napolija (1:4) i za mjesec dana sezone drugi put je veoma uzdrman. Očigledno je da nešto ne štima u ekipi Jirgena Klopa, kojoj malo ko u ovom trenutku predviđa ravnopravnu borbu sa Mančester sitijem za titulu, a očigledan dokaz su golovi koje su "crveni" primili u Napulju. Moglo je da ih bude i više, da je Viktor Osimen iskoristio jedanaesterac.

Poslije utakmice, novinari su na konferenciji za novinare pitali menadžera Liverpula da li osjeća strah da će proći kao njegov zemljak Tomas Tuhel, koji je dobio otkaz u Čelsiju poslije poraza na gostovanju Dinamu u Zagrebu. Klop je na to odgovorio kratko: "Zaista ne, to nije slučaj. Naši vlasnici su mirni i očekuju od mene da riješim situaciju. Ne pomišljaju da će neko drugi to da uradi", rekao je Nijemac potpuno mirno i vjerovatno bio u pravu.

Iako je njegov tim ušao u sezonu sa lošim rezultatima u Premijer ligi, pa isto tako krenuo i u Ligu šampiona, Klopov "kredit" u Liverpulu je i dalje ogroman nakon osvojene titule, Lige šampiona i svega dobrog što je donio na Enfild. Međutim, isto tako je očigledno da nešto ove sezone ne štima i da će Nijemac morati da nešto temeljno mijenja, zato što Liverpul ne djeluje u stanju da igra kao prije, da se bori kao prije, a stručni komentatori su primijetili i da je izostala nekadašnja "glad" za pobjedama igrača u crvenim dresovima.

Šansu da isprave situaciju Klopovi igrači imaće u subotu na Enfildu protiv Vulverhemptona, a onda i tri dana kasnije kod kuće protiv Ajaksa. Neće proći mnogo, a "redsi" će igrati još jedan veliki derbi – protiv Čelsija u Premijer ligi u gostima, 18. septembra. U te tri utakmice brzo će se vidjeti da li će Salah i ekipa uskoro naći rješenje da isplivaju iz očiglednih problema.