Rasulo u Juventusu! Igrači ogovaraju trenera na terenu: Gube, igraju loše, a sad mu svi okreću leđa! (VIDEO)

Novi fudbaleri Juventusa nisu baš zadovoljni trenerom Maksom Alegrijem.

Izvor: Twitter/@juve_canal/Printscreen

Juventus je ponovo razočarao svoje navijače. Očekivalo se da će meč sa Benfikom biti prekretnica sezone za "staru damu", ali su poraženi i u drugom kolu Lige šampiona i to pred svojim navijačima. Benfika je napravila preokret na "Alijanc stadionu" i slavila je 2:1, ali na kraju rezultat možda i nije najveći problem trenera Masimilijana Alegrija...

Čini se da je ekipa potpuno izgubila povjerenje u njega zbog neatraktivnog fudbala i prije svega loše igre, tako da su čak i igrači počeli između sebe da se "domunđavaju" i kritikuju trenerove odluke, što je svakako početak propasti. Ako se na to doda i da su uredno snimljeni dok to rade na centru igrališta i da se snimak ekspresno "zavrtio" na društvenim mrežama, pravo je pitanje kako će svoj razgovor objasniti šefu - i kako će se on "izvući" iz toga.

U kadru su uočeni Anhel di Marija i Arkadijuš Milik, novajlije koje su ovog ljeta stigle u Juventus, a nije dugo bilo potrebno da se sazna da su komentarisali Alegrijeve izmjene koje nisu ništa popravile u njihovoj igri.

Navodno, Di Marija je pitao Milika zašto ga je Alegri izveo iz igre, kada je već postigao vodeći gol na utakmici. Ipak, Poljak je na meču igrao samo do 70. minuta kada je umjesto njega ušao mladi Fađoli. I Milik je bio zbunjen, međutim nije imao odgovor na pitanje Argentinca, kao što nemaju ni mnogi odgovor na Alegrijeve taktičke zamisli.

Za sada Alegri uvjerava da je bezbjedan i da ne vjeruje da će napustiti klub, ali ovo ne miriše na dobro i biće zapravo iznenađenje ako Vlahović uskoro ne dobije novog trenera.

(MONDO)