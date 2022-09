Legitimno je to što rade, ali ne podiže srpski fudbal! Milojević poslije "minimalca" Zvezde: Možemo mi i bolje...

Trener crveno-bijelih Miloš Milojević zadovoljan je pobjedom svoje ekipe protiv Napretka, ali očekuje i bolju igru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Napredak minimalnim rezultatom (1:0) na stadionu "Rajko Mitić" i tako na pauzu ide sa prvog mjesta Superlige, ali je još jednom odigrala u "prvoj brzini" i nije briljirala prije pogotka Aleksandra Pešića u 69. minutu. Upravo će odmor od skoro dvije nedjelje poslužiti Milošu Milojeviću da sredi stvari koje mu se ne dopadaju, a jedna od njih je i efikasnost, odnosno koncentracija pred protivničkim golom.

"Već treća ili četvrta utakmica u kojoj imamo ogroman broj šuteva, veliki broj njih završi u okviru gola, ali nam fali realizacija i to je nešto s čim treba da se pozabavimo. Dobar je i odnos u smislu dolazaka u zadnju trećinu, međutim, imali smo protivnika koji je došao da se brani. To je legitimno, ali ne podiže nivo srpskog fudbala. Nije nam lako, svakog moramo da pobijedimo, a svi protiv nas igraju i sa više od maksimuma, ali za to treba da se spremimo. Zadovoljan sam što smo pobijedili, ali znam da možemo bolje", poručio je Milojević nakon meča za zvanični sajt kluba.

Raduje ga povratak Mirka Ivanića koga nije bilo u timu od "vječitog" derbija, odigrao je poluvrijeme i bio jedan od najboljih igrača, što je svakako dobar znak pred nastavak sezone jer njegova statistika govori koliko je važan za tim.

"Čekali smo da vidimo kad i koliko, da ne ugrozimo nastavak, ali je dobro odigrao i s njim u veznom redu je to druga dimenzija. Naravno i igrači koji su igrali prije Ivanića su dali doprinos, ali rutina koju ima sa Kataijem i Rodićem nam donosi prevagu na tom dijelu terena", rekao je Milojević.

Naredni meč Crvena zvezda igra 1. oktobra protiv Mladosti u Novom Sadu, a u pauzi Milojević neće moći da računa na pojedine igrače koji su dobili reprezentativne pozive. Između ostalih, to su Strahinja Eraković i Stefan Mitrović koji će se već koliko sutra staviti na raspolaganje selektoru Draganu Stojkoviću za mečeve u Ligi nacija protiv Švedske i Norveške u kojima je srpskom timu neophodno da trijumfuje.

"Sa psihološkog aspekta i sa strane trenažnog procesa će nam značiti, jer ćemo imati vremena da se dodatno "napunimo", s obzirom na to da nas čeka paklenih mjesec i po dana i 13 utakmica. Moramo to da dočekamo maksimalno fokusirani i spremni, te da svaku od tih utakmica pobijedimo", zaključio je Milojević.