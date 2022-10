On je legenda fudbala Republike Srpske: Trese mreže i u 57. godini, a zbog njega je "gorio" Tviter!

Nedo Zdjelar (56) i danas daje golove u dresu Partizana iz Kostajnice.

Prije tri godine na Tviteru, Nedo Zdjelar je izabran za "Fudbalsku legendu Republike Srpske" pobijedivši Milanka Đerića, a i danas je aktivan u Partizanu iz Kostajnice, koji se takmiči u najnižem rangu - Međuopštinskoj ligi Prijedor.

I ne samo da je aktivan, već neumoljivo trese mreže i skoro svaku utakmicu igra po 90 minuta.

"Trener me je samo na posljednjem meču protiv Sedme republike izveo malo ranije da me publika nagradi aplauzom za postignuti pogodak i urađeno na terenu. Osjećaj kad zatresem mrežu je i dalje sjajan, kao da opet počinjem karijeru. Samo da sam mlađi jedno desetak godina, bio bih još ubojitiji, ali ni ove godine me ne sprečavaju da pogađam", rekao je Zdjelar za "Glas Srpske".

Zdjelarovo takmičenje broji šest ekipa, a crno-bijeli iz Kostajnice trenutno su četvrti na tabeli, sa četiri osvojena boda u pet utakmica. Imaju i novog trenera, a od naredne sezone pokušaće proboj u viši rang.

"Ovu sezonu ćemo privesti kraju bez nekog imperativa, ali već od naredne ćemo pokušati da se plasiramo u viši rang. To će i meni lično prijati, jer želim da odigram što više mečeva, ovo mi je malo".

Zdjelar je priznao da nešto puno i ne gleda domaći fudbal i nema posebnog favorita među napadačima.

"Fokusiran sam na rad sa mojim klincima, slabo pratim našu ligu. Djeca su budućnost i treba da se okrenemo njima, da napravimo nove dobre fudbalere i, što je još bitnije, dobre ljude", naglasio je Zdjelar, koji je zadužen i za rad u Partizanovom podmlatku.

