Znam da su dva poznata fudbalera gej! Legendarni engleski fudbaler šokirao: Neka svima to kažu u Kataru!

Geri Lineker ima zanimljiv predlog za dva fudbalera koja nije imenovao.

Pred Svjetsko prvenstvo u Kataru goruća tema su i ljudska prava u toj državi, a poseban fokus je stavljen na prava gej populacije pošto će navodno u Kataru bilo kakvo pokazivanje naklonosti između istopolnih parova biti kažnjavano zatvorom.

Sada se povodom toga oglasio i legendarni engleski fudbaler, a sada poznato TV lice Geri Lineker koji je istakao da lično poznaje dva poznata gej fudbalera i da im savjetuje da upravo u Kataru objave da su homoseksualci.

"Oni su jako blizu toga da javno objave da su gej, a bilo bi sjajno da jedan ili oboijica to kažu tokom Svjetskog prvenstva. Mislim da bi to bilo sjajno. Naravno nije na meni da to objavim, ali rekli su mi da dugo razmišljaju o tome da svima objave da su gej", rekao je Lineker u jednom intervjuu.

U Kataru su istopolne veze i odnosi kažnjivi zakonom i moguće je otići u zatvor na sedam godina ako vas vlasti otkriju, a Lineker je objasnio i zašto smatra da dva gej fudbalera koje poznaje još nikome nisu rekla za svoje sklonosti.

"Mislim da je u pitanju strah, strah od nepoznatog. Možda se oni boje šta će im reći saigrači i šta će pomisliti, mada ja mislim da je svima to već jasno. Meni je nevjerovatno da je to uopšte tema. Reći će neko da će ih navijači vrijeđati, ali oni pjevaju uvredljive pjesme svakako", naglasio je on.

Pokrenuta je i akcija da reprezentacije tokom Svjetskog prvenstva na nekim mečevima nose kapitenske trake u duginim bojama, a katarske vlasti su zauzele oprečan stav. Sa jedne strane nemaju najmeru da mijenjaju svoje zakone, a sa druge su istakle da su pripadnici LGBT populacije dobrodošli na stadionima.

