Milojević ne razmišlja o Vojvodini - evo šta traži od Zvezde: "Moramo Pešiću da stvaramo bolje šanse!"

Trener Crvene zvezde otkrio zašto Aleksandar Pešić nije efikasan koliko se očekivalo.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Zbog evropskih obaveza na početku sezone, Crvena zvezda je zatražila odlaganje gostovanje Vojvodini. Sada, kada ostatak srpskih klubova uglavnom razmišlja o Kupu Srbije, dva crveno-bijela tima odmjeriće snage u Novom Sadu, u ovkriu prvenstvenog susreta. Novosađani će u četvrtak od 18:55 biti domaćini Crvenoj zvezdi, koja veoma ozbiljno shvata ovaj meč.

Biće to prilika za ekipu Miloša Milojevića da nastavi niz dobrih rezultata i održi fokus na mečevima u napornom rasporedu koji ih očekuje sve do početka Mundijala. Zbog toga će trener crveno-bijelih i na gostovanju Vojvodini izvesti na teren ekipu sa veoma malo promjena.

"Rotirali smo određeni broj igrača, a koliko će to da bude u Novom Sadu, da li trojica, četvorica ili petorica, sve zavisi od nas, ali i od protivnika. Biće nekih promjena, ali ne mnogo, i onda ćemo nastaviti tako da idemo iz utakmice u utakmicu. Sad smo imali dan više odmora u odnosu na Ferencvaroš i Radnički 1923, tako da su momci spremni i mislim da nema potrebe za prevelikim rotacijama", počeo je Milojević.

Iako je Vojvodina u posljednjih pet mečeva ostvarila samo jednu pobjedu, u Zvezdi smatraju da se radi o veoma kvalitetnom timu. O tome je govorio i Milojević, koji je usput pohvalio Rastavca. "Ne razmišljamo o tome da li je Vojvodina u krizi, već idemo sa ciljem da odigramo našu utakmicu i da se podignemo na nivo na kom možemo da budemo i na kom smo bili u mnogim mečevima. To u kakvoj su formi, može da bude i plus i minus, jer smo prošle nedjelje imali protivnika sa nizom pobjeda, dok je sad drugačija situacija, ali dobro znamo kvalitet Vojvodine i u stručnom štabu i u igračkom kadru, tako da se više spremamo na to, nego što im pratimo formu."

Trener Crvene zvezde posebno je govorio o dvojici fudbalera - Aleksandru Dragoviću i Aleksandru Pešiću. Iskusni defanzivac biće u konkurneciji za meč, dok bi Pešić mogao da ima više pomoći od ostatka tima...

"Dragović je spreman. Može tim više da radi za Pešića u smislu toga da ga stavljamo u bolje situacije za gol, iako mislim da nije bitno ko postiže pogotke dok pobjeđujemo. Napadači žive od golova, ali on odrađuje dobar posao i u presingu i u stvaranju prostora za druge igrače, tako da je samo pitanje trentka kada će kliknuti u formi i početi da postiže pogotke u kontinuitetu", rekao je trener crveno-bijelih.

Impozantan niz ima Zvezda protiv Vojvodine u Novom Sadu, ali sutra je nova utakmica.

"Znači nam što imamo niz od devet pobjeda protiv Vojvodine u Novom Sadu, ali ništa ne dobijamo na gotovo. Sutra je nova utakmica u koju moramo da uđemo koncentrisano, fokusirano i sa elanom, a ako tako bude, rezultat ne bi trebalo da izostane", podvukao je Milojević.

