Marin najavio velike promjene u Zvezdi: Ovo što sam rekao svi vide, potrebna nam je svježa krv!

Marko Marin je spreman da ovaj tim Zvezde unaprijedi, a da bi to uradio potrebni su bolji, ali i mlađi igrači.

Izvor: MN PRESS

Marko Marin je početkom ove sezone dobio novu ulogu u Crvenoj zvezdi. Nekadašnji lider tima sada je glavni čovjek skauting službe kluba iz Ljutice Bogdana i tu je da pronađe talente koji bi uzdigli igru crveno-bijelih na viši nivo.

Sadašnji tim je prilično iskusan i svi nosioci - Borjan, Dragović, Rodić, Kanga, Katai i Ivanić su igrači koji se ili približavaju četvrtoj deceniji života ili su odavno zagazili u nju. Toga je svjestan i Marin koji je u intervjuu za "Mocart sport" govorio o svojim planovima na novoj funkciji.

"Naš plan je da podmladimo ekipu, da uvedemo neku novu energiju i još više podignemo kvalitet. Ne znači da smo sada loši, naprotiv, ali moramo da težimo da bude još bolje. Očigledno je da je ekipa zasićena, osvojili su mnogo trofeja, dugo su na okupu", rekao je za "Mocart sport" Marin.

Na opasku da je to "prilično hrabra izjava" Marin je istakao da nije ništa loše i negativno to što klubu treba svježa krv, to je jednostavno prirodno.

"Ne mislim tako. Ovo što sam rekao svi vide, a stičem ponekad utisak da javnost za neke stvari misli kako ih svi vide, osim nas u klubu… Nije tačno. Sve vidimo, i sad vam kažem da nam treba svježa krv. To nije ništa loše, niti neobično, to je najnormalnija stvar i takom je treba posmatrati. Svaka velika ekipa u jednom trenutku mora da krene da stagnira, a kvalitet je ljudi u klubu da to na vrijeme osjete i preduprijede", istakao je Marin.

