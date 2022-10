KS BiH još nije uručio pehar i zlatne medalje za Igokeu!? Dragan Bajić apeluje, a Amer Čolan prebacuje odgovornost!

Aktuelni šampion Bosne i Hercegovine u košarci, Igokea iz Aleksandrovca, još nije primila pehar i medalje za osvojenu titulu.

Izvor: KK Igokea

Zašto je to tako možda više nije ni previše važno, pa je u najavi utakmice FIBA Lige šampiona protiv češkog Nimburka (utorak, 18.30), iskreno apelovao na čelnike Košarkaškog saveza BiH da to učine prije početka utakmice u Laktašima.

"Ovo bih lično htio da iznesem... Stvarno bih zamolio kancelariju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, evo jedinstvena je prilika, Igokea igra Ligu šampiona, FIBA takmičenje, da neko iz kancelarije, generalni sekretar (Amer Čolan, prim.aut) uruči pehar, koji sam zajedno sa momcima zasluženo osvojio na parketu. Mislim da to zaslužujemo i sigurno je vrijeme, imajući u vidu sve što se dešavalo, a to može da se desi samo kod nas u ovoj našoj državi. Ovo je momenat da se pehar i medalje konačno uruče. Naravno, mi nismo kompletni kao na kraju prošle sezone, ali barem je dio igrača i stručnog štaba tu, a ovi koji nisu s nama, njima se i poštom može poslati",rekao je trener "igosa" Dragan Bajić.

Izvor: FENA

S obzirom da je Bajić direktno pomenuo funkciju genseka KS BiH, kontaktirali smo Amera Čolana, koji nije imao poseban komentar na ovu temu, osim što je odgovornost prebacio na predjednika Saveza Borisa Spasojevića.

"Nazovite Borisa Spasojevića, do predsjednika je i Upravnog odbora KS BiH, neka odluče šta će i kako će. On treba da odluči, a ne ja. Ono što oni odluče, ja ću tako i uraditi. Meni ništa nije sporno, to nije ništa do mene", rekao je Čolan za MONDO.

Podsjetimo, Igokea je trijumfom nad tuzlanskom Slobodom 4. juna osigurala osmu šampionsku titulu, ali evo ni četiri mjeseca poslije, nije podigla pehar niti se okitila zlatnim medaljama.