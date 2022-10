Dragan Bajić zadovoljan pobjedom nad Čačanima: Odbrana Igokee je trebala biti na višem nivou, ali bitno je da smo tim!

Košarkaši Igokee savladali su čačanski Borac u trećem kolu ABA lige i upisali drugu "recku" u novoj sezoni.

Izvor: KK Igokea/Nenad Vuruna

Čak šest "igosa" je zabilježilo dvocifren košgeterski učinak u duelu protiv "stare mušterije", koja u pet utakmica nije uspjela da savlada ekipu iz Laktaša - 90:78 (27:22, 24:23, 22:16, 17:17).

"Čestitam momcima na drugoj vezanoj pobjedi, sigurno jako bitan trijumf za nas. Rekao sam u pripremi utakmice da neće biti lako, pogotovo ako dopustiš Borcu, koji je atipičan tim i sa šest igrača šutira za tri poena. A pogotovo ako nisi agresivan, ako nisi u dobrom momentu i blizu...Oni su tim, koji je došao ovdje bez nekog većeg pritiska da igra košarku i tako su se večeras i pokazali", rekao je trener Aleksandrovčana Dragan Bajić nakon utakmice.

Izvor: MN PRESS

Prema njegovim riječima, "premekano" su igrali njegovi izabranici u prvom dijelu, da bi se taj segment u nastavku dosta popravio, što je i rezultiralo pobjedom na kraju.

"Dok mi nismo bili u dobrom kontaktu, što pokazuje da u prvih 6-7 minuta nismo napravili faul, pa sam im dao do znanja u poluvremenu da moramo biti agresivniji ako želimo da izvučemo pobjedu. Mislim da je u drugom poluvremnu to izgledalo puno bolje s tim da trebamo uzeti u obzir i dobar postotak šuta Borca za dva i tri poena. Možda smo mogli ranije da prelomimo meč, ali dozvolili smo sebi luksuz sa dosta izgubljenih zbog čega smo primili mnogo laganih poena. S druge stane, mi njihove izgubljene lopte nismo pretvorili u lagane pogotke. Međutim, trebamo biti zadovoljni, iako taj defanzivni segment je trebao da bude na višem nivou. Ipak, bila je to utakmica sa dobrom kontolom skoka i dosta skokova, prilično asistencija što znači da igramo timski. Sad nam predstoji dan odmora i onda se okrećemo utakmici Lige šampiona u utorak protiv Nimburka", naglasio je šef struke "igosa".

(mondo.ba)