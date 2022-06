Novi skandal u košarci BiH: Igokea m:tel je šampion, ali još nije dobila pehar i zlatne medalje!? Šalju ih poštom?!

Košarkaši Igokee m:tel su pobjedom nad Slobodom u posljednjem kolu postali šampioni Bosne i Hercegovine!

Izvor: KK Igokea/Nenad Vuruna

Nakon prošlogodišnjeg skandala u bh. košarci kada se na završnom turniru u Širokom Brijegu pojavio samo domaćin, koji je proglašen šampionom, cijeli slučaj završio je na sudu.

U zavisnosti od presude, naknadno će biti poznat "stari" prvak BiH iz 2021.

Ove sezone, rezultatski je sve čisto - izabranici Dragana Bajića su veliki posao napravili u pretposljednjem kolu pobijedivši upravo Široki na "Pecari", da bi u posljednjem susretu Lige 6 u Laktašima deklasirali tuzlansku Slobodu i revanširali se Tuzlacima za poraz u ranijem dijelu sezone.

Time su postali šampioni BiH po osmi put u klupskoj istoriji.

Međutim, pehar i zlatne medalje od Košarkaškog saveza BiH još nisu dobili, potvrdio je za MONDO tim menadžer Aleksandrovčana Siniša Kovačević, koji je razočaran samovoljom generalnog sekretara KS BiH Amera Čolana.

"Prije posljednjeg kola u Širokom Brijegu generalni sekretar KS BiH (op.a Amer Čolan) je inistirao da se pehar i medalje donesu u Široki Brijeg. Većina članova Upravnog odbora je tada rekla da je najbolje da se pehar i medalje podijele nakon posljednjeg kola. Međutim, on je samoinicijativno donio trofeje i stavio ih kod zapisničkog stola iako nije imao saglasnost Upravnog odbora. Nakon toga, pred posljednje kolo se više nije oglašavao povodom ovog pitanja. Iz Saveza su juče ujutru zvali i tražili adresu kako bi poslali pehar i medalje poštom. To je prava i cijela istina", rekao je Kovačević.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prema njegovim riječima, zato su iz aleksandrovačkog kluba tražili da im se medalje dodijele na prvoj narednoj utakmici.

"Kada se to desilo mi smo kontaktirali Upravni odbor, jer smatramo da pošto nije bilo plej-ofa i nije bilo finalne utakmice da je najlogičnije da nam se pehar dodijeli na prvoj zvaničnoj utakmici. Nije bitno da li je će to biti ABA liga ili FIBA takmičenje, jednostavno da se neko pojavi i da nam donese pehar i medalje. Iako to nije korektno u smislu da igrači koji su nastupali ove sezone za Igokeu, možda neće biti tu i naredne, pa oni neće dobiti medalju osim ako im mi ne pošaljemo poštom".

DRAGAN BAJIĆ: SRAMOTA! I trener "igosa" Dragan Bajić je ogorčen što njegov tim nije dobio zasluženu nagradu. "Sramota je da moji igrači nisu dobili trofej i medalje nakon utakmice protiv Slobode. To pokazuje odnos pojedinih ljudi u saveza prema Igokei, poštovanje ovog ali i ostalih timova u ligi. Da ne dobiju priznanje koje su zaslužili. Znamo svi šta se desilo prošle sezone a ove se nisu udostojili da nagrade igrače za ovih 10 mjeseci", rekao je Bajić za "EuroBlic".

Kovačević je dodao da u posljednje dvije sezone završnica donese problem u košarkaškoj ligi BiH i ponovo je glavni akter gensek KS BiH.

"Aposlutno svake godine je neki problem. Prošle sezone smo imali taj problem sa odigravanjem plej-ofa koji se na kraju nije ni odigrao i on je (op.a Čolan) samoinicijativno bez odluke Upravnog odbora, koji je najviše tijelo u Savezu, pokupio medalje i pehar i odnio u Široki. On je to sam sebi dao za pravo i to je smiješno i nevjerovatno", dodao je tim menadžer Igokee.

Amer Čolan, generalni sekreter KS BiH, prebacuje odgovornost na Igokeu i Upravni odbor Saveza.

"Oni su mogli da izaberu šta žele. Prvo su rekli da je sramota da se pehar donosi na 'Pecaru'. Ja sam pred tu utakmicu zamolio članove Upravnog odbora KS BiH da se izjasne o donošenju trofeja jer je ta utakmica mogla da odluči šampiona ukoliko Široki pobijedi. A ako ne pobijedi, onda smo trebali da vidimo kako ćemo dodijeliti trofeje jer posljednje kolo odlučuje o prvaku. Na grupi Upravnog odbora KS BiH Feđa Jovanović je napisao citiram: 'Nemojte se brukati i dijeliti pehare ako Široki pobijedi'. Poslije je Spasojević napisao: 'Nemojte praviti cirkus bez obzira šta se desilo na ovoj utakmici. Kad se završi Liga 6 onda ćemo dijeliti pehare'. Na to sam im rekao da FS BiH je pet kola prije kraja podijelio pehar Zrinjskom. Kad se utakmica završila, samo se javio Siniša (Kovačević) i pitao kako ćemo i šta ćemo s peharima? Ja sam im rekao da će biti onako kako je rekao Spasojević - kad se završi Liga 6. A ako imate drugu ideju, recite mi? Niko se više nije oglasio i naravno pehari nisu dostavljeni", rekao je Čolan za MONDO.

Izvor: FENA

Prema njegovim riječima, želio je da pošalje pehare i medalje kako bi ih "igosima" uručio predsjednik Saveza Boris Spasojević.

"Oni su rekli nemojte do prve sljedeće utakmice u narednoj sezoni. Onako je kako su željeli jer pehari su mogli da budu uručeni u ponedjeljak, mogli su reći, ali su ćutali. Očekuju od mene da donosim neke stvari da bi me mogli prozivati kao što jedva čekaju. Evo i sad će me prozivati, pa neka im, do mene nije. Imaju jasne poruke, ćutali su, nisu ništa usaglasili", rekao je Čolan i dodao da je to jedina istina.