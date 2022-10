Haos u studiju zbog Ronalda - legende u klinču! Svađa zbog Portugalca, velikani podigli ton!

Zbog Kristijana Ronalda su se svađali Roj Kin, Geri Nevil i Džimi Flojd Haselnbajnk...

Kristijano Ronaldo je napravio skandal na meču sa Totenhemom, Mančester junajted ga je zbog toga kaznio, a trojica bivših fudbalera ušla su u klinč zbog tog poteza Portugalca. U studiju pred meč Čelsija i Mančester junajteda (1:1) Roj Kin, Geri Nevil i Džimi Flojd Haselbank imali su žustru raspravu zbog toga.

Podsjetimo, Ronaldo je napustio "Old Traford" na oko pet minuta prije kraja meča, odbio je da uđe u igru i onda je sam otišao sa klupe. Sva trojica velikana su ga zbog toga osudila, ali ga Kin najviše brani od dvih. "Dojadilo mu je. Ima 37 godina i hoće da bude najbolji na svijetu. Gledamo ga iz nedjelje u nedjelju, tu je. On je ljudsko biće, ima mane, igrači su radili mnogo gore stvari u tom klubu", rekao je Kin.

Potom je pažnju usmerio na dvojicu ljudi koji su došli nedavno u Mančester, na trenera Erik ten Haga i brazilskog fudbalera. "Entoni je štrajkovao da bi otišao iz Ajaksa, sad Ten Hag priča o timskom duhu u svemu, pa i trener je napustio Ajaks i došao. Nije bio jedini igrač koji je otišao u svlačionicu, pravili smo i mi greške, pa su nas kažnjavali. Dešava se", tvrdi Kin.

Pokrenulo je sve to žustru raspravu, pa se umiješao Nevil. "Moraš da riješiš taj problem. Nije trener došao i pričao da je završena priča za Ronalda, samo je kažnjen. Kristijano je prošle godine imao incidente sličnog tipa i dok je bio Solskjer tu. Kada se ponaša tako ostavlja negativan utisak na cijeli tim. Ne možeš da ga braniš za to što je otišao", vikao je Geri.

Uključio se tada i bivši as Čelsija. "Ne pokazuje ono šta treba. Kada igra, Mančester gubi utakmice kada je on tu. Ne može da nosi tim više. Ne može da bude više glavni igrač, ne može.", poručio je Haselbank aludirajući na podatak da je dao samo jedan gol u Premijer ligi u dosadašnjem toku sezone.

Zadnju riječ u svemu imao je ipak Roj koji je još jednom pojasnio zašto ga brani. "Gledamo neke loše utakmice. On želi da nastavi da igra, ne branim ga za ponašanje, to ne bi trebalo da radi. Da igra više mečeva, davao bi golove, garantujem to. Sa njim na terenu osvajali bi više bodova. Pitali ste me, kažem vam, to mislim", zaključio je Kin. Šta vi kažete? Ko je od njih u pravu i da li je Kristijanovo vrijeme prošlo?