Evo zašto je Ronaldo progovorio: Nisam ja pozvao njega, on je pozvao mene - istina boli!

Englez koji je razgovarao sa Kristijanom Ronaldom u šok-intervjuu otkrio od koga je potekla ideja za taj razgovor.

Izvor: Twitter/piersmorgan

Engleski novinar Pirs Morgan razgovarao je sa Kristijanom Ronaldom i napravio intervju o kojem priča cijeli svijet. Portugalac je oštro napao Mančester junajted, menadžera Ten Haga, prošle trenere u klubu (izuzev ser Aleksa Fergusona), a evo kako je uopšte nastala ta svjetska ekskluziva.

"Prosto je, Kristijano me je pitao da to napravimo. Tako je jednostavno. Nisam ja pitao njega, već on mene. Sve se dogodilo nedavno. Razmišljao je o svemu određeno vrijeme i mislim da nije tajna da je osjećao nezadovoljstvo o svemu što se događa u Junajtedu u posljednjih godinu dana. Osjetio je da je vrijeme da progovori i znao je da će to 'prodrmati neke kaveze', ali je ojsećao i da bi trebalo da to uradi", rekao je Morgan.

"Takođe, Ronaldo zna da će ga ljudi kritikovati, ali zna i da je istina ono što govori. Ponekad istina boli", dodao je engleski novinar i objasnio zašto je intervju objavljen baš u nedjelju uveče, odnosno u srijedu, kada će biti emitovana čitava verzija.

"Mislim da je početak Svjetskog prvenstva takođe odabran kao tajming. Ronaldo je sada sa Portugalom, sa dobrim timom koji može da napravi uspjeh na Svjetskom prvenstvu i pred njim je mjesec dana odsustva iz Junajteda. Biće vremena da 'legne' sve što je rekao i onda može da se vrati da pokuša da riješi stvari. Nekoliko puta je ponovio u intervjuu da voli Mančester junajted i navijače, ali je i rekao da klub stagnira i da nije napredovao u odnosu na period iz 2009. kada je otišao u Real Madrid. On smatra da se ništa neće promijeniti ako ništa ne kaže", dodao je Morgan.

