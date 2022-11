Šok - Kristijano Ronaldo dobija otkaz!? Cijeli klub se digao zbog intervjua - "Moliće za kaznu od milion evra"

Kristijano Ronaldo je napravio potpuni haos u Mančester junajtedu i klub želi da ga kazni kao nikoga do sada.

Kristijano Ronaldo je podigao veliku buru u javnosti intervjuom u kome je kao niko ponizio Mančester junajted, kao i svog trenera Erika ten Haga, a nije iznenađenje da su na Old Trafordu bijesni zbog toga. Već se pojavila informacija da je šef "crvenih đavola" spremio veliku kaznu za neposlušnog Portugalca, koji je inače sam zakazao sporni intervju, a sada se čak spekuliše da ga čeka najveća "globa" koju je fudbal vidio.

Spominje se da bi Mančester junajted mogao da kazni Kristijana Ronalda sa čak milion funti (oko 1,2 miliona evra), ali izgleda da se neće završiti samo na finansijskom udarcu na petostrukog osvajača "Zlatne lopte".

"Nakon ovakvog intervjua, Mančester Junajted vrlo vjerovatno ima pravni osnov da raskine Ronaldov ugovor. Radi se o materijalnom kršenju podrazumijevane obaveze povjerenja, kao i radnji koja ugrožava reputaciju kluba", poručio je poznati advokat specijalista za sportske sudske sporove Dejvid Seligmen za tabloid "Dejli Mejl", inače vrlo dobro upućen u spregu advokature i fudbala.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, Mančester junajted bi uštedio oko 15 miliona evra i Ronaldo ne bi imao osnov da vrati obećanu zaradu od kluba, što sigurno želi, ali bi isto tako postao slobodan u izboru sredine od januara.

Vidjećemo kako će se situacija odvijati narednih dana pošto bi u sve mogla da bude upletena i FIFA, a oko svega bi mogao da nastane ogroman haos, kakav fudbal skoro nije vidio. Tako bi se Ronaldo na najružniji način oprostio od kluba sa "Old Traforda", ako već intervju nije bio dovoljno "gadan".

"Ne samo da je pokušao da me otjera, bilo je još nekoliko njih u Mančester junajtedu. Osjećao sam da su me izdali i da neki ljudi nisu željeli da me vide u klubu. Ne samo ove, nego i prošle godine... Ten Haga ne poštujem ga jer on ne poštuje mene. Ako nemaš poštovanja prema meni, nikada ga neću imati ni ja prema tebi", ispričao je između ostalog Kristijano Ronaldo u intervjuu za Pirsa Morgana.