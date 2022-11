Petrić ima velike ambicije - Hoćemo u finale Lige konferencija! Trener Partizana zna cilj: Četvrtfinale ništa ne donosi!

Gordan Petrić pičao je o vječitom derbiju, Partizanu...

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Prvi dio sezone završen je za Partizan, nalazi se na drugom mjestu na tabeli i ima 10 bodova zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu. U drugom dijelu sezone pokušaće da "istopi minus" i da se vrati u trku za prvo mjesto. Krenula je reprezentativna pauza, spremaju se svi za Svjetsko prvenstvo, a prije odlaska na odmor Gordan Petrić pričao je za klupsku televiziju.

Bio je dio podkasta i pričao je o raznim temama. Jedna od njih je bila i Liga konferencija, gdje crno-bijele čeka duel sa Šerifom u nokaut fazi, trijumf donosi osminu finala.

"Šerif je vrlo dobra ekipa, ali i ekipa sa kojom možemo da igramo. Cilj je da prođemo Šerif, ali i sljedeće stepenike, gdje nas takođe čekaju jake ekipe. Ipak, četvrtfinale samo po sebi ne donosi ništa korisno – ni klubu, ni igračima, ni meni kao treneru. Ono što želim je da Partizan dođe do finala i tamo ispiše istoriju! To bi me ispunilo i kao čovjeka i kao trenera", rekao je Petrić.

Prisjetio se i prve utakmice koju je vodio na klupi Partizana, bilo je to na Malti.

"Kada su nam tamo rekli da nećemo moći da treniramo na glavnom terenu dan pred utakmicu, znao sam da, ako unesem nervozu među igrače, možemo samo da izgubimo. U svakoj situaciji, pa i takvoj, pokušavam da pronađem nešto pozitivno. Uvijek se pripremam na sve moguće, pa i negativne situacije koje se mogu desiti prije, za vrijeme i poslije utakmice."

Pričao je i o vječitom derbiju.

"Želio sam da na derbiju, prije utakmice, dođem do sredine terena i započnem Partizanovu pjesmu. Krenuo sam ka centru, ali su me saradnici, ipak, odvukli ka klupi kraj koje sam iz sveg srca pjevao Partizanovu himnu! Jednostavno, u derbiju su emocije posebne", zaključio je Petrić.