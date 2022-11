Zbog alkohola navijačima prijeti zatvor! Otkrivene sve kazne, a samo oni sa posebnom kartom mogu da piju!

FIFA u velikom problemu dočekuje početak šampionata u Kataru. Domaćini su spremili rigorozne zakone za one koji ih krše.

Izvor: Profimedia

Odjeknula je vijest da su vlasti u Kataru zabranili točenje piva na stadionima i javnim mjestima. Razočarenje nije zahvatilo samo navijače, nego i zvaničnog sponzora takmičenja "Badvajzer" , a to bi moglo da ugrozi sponzorski ugovor vrijedan 75 miliona dolara, između ove kompanije i FIFA. A na sve to, kazne za navijače su takve da bi mogli da završe i u zatvoru!

Samo dan uoči početka prvenstva stižu nove informacije, a one glase - ako vas uhvate da pijete van restriktivnih prostora i restorana u kojima je dozvoljeno točenje alkohola, možete dobiti šest mjeseci zatvora i kaznu do 700 funti i to nije sve. Pivo će se ipak točiti na stadionu, ali ne za obične "smrtnike". Organizatori su označili posebne VIP lože unutar stadiona u kojima će moći da se pije alkohol, a taj luksuz košta ni manje, ni više, nego 19.000 funti. Dakle, samo oni koji spreme novac za ovu skupocjenu ulaznicu moći će da piju.

Puno bure izaziva ovo prvenstvo, pa se oglasio i predsjednik FIFA Đani Infantino koji je imao mnogo toga zanimljivog da kaže. Pa svi željno iščekuju početak takmičenja i da vidimo kako će to da izgleda u narednih mjesec dana. Mundijal počinje u nedelju utakmicom Katar - Ekvador, na stadionu Lusail od 17.00 po našem vremenu. Fudbaleri Srbije poslije ubjedljive pobjede protiv Bahreina otputovali su u Katar i čekaju prvi meč na najvećoj planetarnoj smotri fudbala, a on je zakazan za 24. novembar protiv Brazila. Pogledajte ispod i fotke smještaja u kom će biti navijači.