Skandal na konferenciji Brazila pred Srbiju: Bahati su, šta god da hoće, mi ćemo da osvojimo Mundijal!

Ričarlison je izašao bijesan i napao novinara kome je čak rekao da je seronja!

Izvor: Twitter/Playback/ESPN/Instagram/marca

Nikome se nije svidio potez Nejmara koji je pred Svjetsko prvenstvo jednim svojim potezom "prisvojio" pehar osvajača Mundijala. Brazil je pet puta osvajao titule prvaka svijeta . 1958. 1962. 1970. 1994. i 2002. godine, a zato na svojoj opremi iznad grba imaju pet zvjezdica. Na svom instagramu Nejmar je dodao još jednu i podigao buru.

Njemački "Bild" je povodom toga objavio opširan tekst pod naslovom "Nejmarov napad arogancije", gdje su negodovali i nazvali su brazilskog napadača prepotentnim i uobraženim. Pred meč sa Srbijom njegov saigrač i očekivani napadač "selesaoa" u meču sa "orlovima" Ričarlison dotakao se toga i optužio Nijemce da su bahati!

"Bahati su. Mi smo samo sanjari. Sanjamo tu šestu zvjezdicu i dobićemo je, sviđalo se to njima ili ne. Ovaj tip je seronja jer je nazvao Nejmara sebičnim. Ne poznajem ga ni ja, ne želim da znam za njega", poručio je Ričarlison novinaru "Bilda".

Pune dvije decenije Brazil čeka novu titulu, a Nejmar se povrijedio kada su 2014. na svom terenu Brazilci igrali polufinale protiv Njemačke. Tada su zgaženi sa 7:1, ali san o titulu živi u njemu.

"Želimo to, to je naš san. Ovdje ću vam reći, kad sam došao u sobu i vidio sliku iz detinjstva, vrtio mi se film u glavi i uhvatile su me emocije. Nejmar je to objavio jer je to i njegov san, znamo da želi da osvoji taj trofej, a on objavljuje šta god hoće. Nejmar je srećan ovdje i mi ćemo biti srećni, to je najvažnije", pojasnio je Ričarlison.

Ričarlison je pred Svjetsko prvenstvo doživio povredu koja je mogla da ga odvoji od terena na duže vrijeme, ali se ipak vratio i očekuje se da bude "devetka" Brazila na ovom turniru.

