Jakirović predstavljen kao novi trener Rijeke, jedna stvar ga čudi: Tu smo da to popravimo!

Dojučerašnji trener Zrinjskog predstavljen je u novom klubu.

Izvor: NK Rijeka

Sergej Jakirović, dojučerašnji trener Zrinjskog, predstavljen je kao novi strateg Rijeke.

Čovjek koji je na superioran način prošle sezone odveo Mostarce do titule dogovorio je sa Riječanima saradnju na dvije i po godine uz mogućnost produženja ugovora na još jednu sezonu, a na Kantridu se vraća nakon 14 godina, s obzirom na to da je u sezoni 2007-08 odigrao 21 meč u bijelom dresu.

Interesatno, na klupi Rijeke tada je sjedio sadašnji selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić.

"Utisci su veoma dobri. Igrao sam u Rijeci, znam mnogo toga o klubu i ovo je izazov za mene i moj stručni štab. Svjesni smo da je klub u teškoj situaciji, imamo puno posla, ali se nadam da ćemo sa svojom profesionalšću i radnom etikom kao i energijom uspjeti da pokrenemo stvari, te da ćemo gledati drugačiju Rijeku nego u prvom dijelu sezone. Očekujem da se stabilizujemo, da standardizujemo sastav. Bilo je dosta promjena, interesantan je podatak da nijedno kolo nije bila ista postava na terenu. To je jedna analiza koju smo napravili i to je malo čudno, ali mi smo tu da to pokušamo to da popravimo", rekao je Jakirović prilikom predstavljanja.

Trenersku karijeru Sergej Jakirović je počeo u Sesvetama, iz kojih je prešao u Goricu, sa kojom je bilježio sjajne rezultate, osvojivši peto mjesto u HNL 2019. godine.

Prije dolaska u Zrinjski, komandovao je još igračima Maribora, a prije dolaska Ivajla Peteva, u javnosti se spominjao i kao kandidat za selektora reprezentacije BiH.