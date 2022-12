Hrvat žestoko opleo po Srbiji nakon poslije PROVOKACIJE Džake i Šaćirija: To sa Srbima je SRAMOTA, oni su magnet!

Hrvatski trener i stručni konsultant HRT-a istakao je da su dešavanja na terenu sa meča Srbije i Švajcarske sramota za fudbal.

Meč Srbije sa Švajcarskom u kome je srpski tim poražen 2:3 obilovao je tenzijama, incidentima, provokacijama, kako na terenu, tako i van njega. Sve to je primijećeno u regionu, pa je hrvatski trener i stručni konsultant Tomislav Stipić negativno komentarisao ovaj meč.

Nekadašnji trener njemačkih klubova Aue i Štutgart Kikers, bivši šef struke Grashopersa ocijenio je cjelokupan utisak Srbije na ovom prvenstvu kao sramotan.

"Prije svega, fudbal nas uči, nekad polako, ali nas uči i daje nam nove trendove. Ili mi je ili najveće razočaranje ili sramota to s našim susjedima, Srbijom. Cjelokupna ta slika, ta prezentacija nas odvraća od idealne slike, od fudbala, odbija nas to ponašanje na terenu i uz teren", rekao je on.

On se prisjetio i nekih ranijih skandala srpske reprezentacije, kako iz perioda kada su bili u zajedničkoj državi sa Hrvatskom, tako i iz perioda samostalnosti.

"To mi je neka vrsta razočaranja. Malo sam se udubio u istoriju i vidio da je 1974. bilo nešto s kopačkama, 1990. alkohol, 2006. tuča, 2022. navodno žene... Fudbal nas uči, ali njih malo sporije i nekako mi ostaju magnet za neke stvari gdje oni gube fokus, a ne stave prioritet na rezultat i zajedništvo", istakao je Stipić

Dotakao se on i meča Hrvatske sa Japanom koji slijedi u osmini finala Svjetskog prvenstva i prognozirao je pobjedu "vatrenih".

"Japan kad se brani, pobjeđuje, kao protiv Njemačke i Španije. Kad su napadali, kao protiv Kostarike, oni su izgubili. Hrvatska je favorit jer ćemo da igramo u uskom prostoru, a imamo igrače koji se dobro snalaze u takvom prostoru. Imamo i napadača u Marku Livaji koji se snalazi u tome. Vidim nas daleko iznad reprezentacije Japana", završio je Stipić.