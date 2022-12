Sudije 42 minuta ovo nisu vidjele, a onda su prekinule meč! Kako su ga pustili na teren?

Sudijama je promaklo da je fudbaler nosio zlatni lančić skoro do poluvremena

Francuski defanzivac Žil Kunde izašao je na utakmicu osmine finala protiv Poljske noseći dva zlatna lančića oko vrata. Promaklo je to glavnom arbitru Hesusu Valencueli i njegovim saradnicima, pa je igrač Barselone odigrao sa nakitom skoro do poluvremena. Tek u 42. minutu pomoćni sudija mu je rekao da ne može da izvede aut i da mora da ode do klupe da skine lančiće. Kunde je poslao bez pogovora, očigledno svjestan da je "uhvaćen". Pogledajte: