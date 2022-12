PET NOVIH IGRAČA KOJE BI PIKSI MOGAO DA ZOVE! Srbiji treba "svježa krv", možda su oni RJEŠENJE za probleme!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković u martu počinje novi ciklus kvalifikacija sa "orlovima", a iako neće doći do smjene generacija (niti ima potrebe), možda je vrijeme za nekoliko novih imena... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković održao je konferenciju za medije tri dana poslije eliminacije sa Svjetskog prvenstva i najavio da je vrijeme da se "okrene novi list". Piksi će ostati na klupi Srbije i u novom ciklusu kvalifikacija i pokušati da je odvede na Evropsko prvenstvo koje se za godinu i po održava u Njemačkoj, a nikad nije zgoreg ponoviti poražavajući podatak - da od 2000. "orlovi" nisu igrali na ovom turniru. Zato, sada sve snage treba usmjeriti da se prođe grupa u kojoj su im konkurencija Mađarska, Bugarska, Crna Gora i Litvanija.

Na prvu pogled "mačji kašalj", posebno ako se zna da dva najbolja tima prolaze direktno na EP, dok Srbija ima još i prođu zbog Lige nacija, ali predstojeći ciklus ne služi "samo da se ode". To bi bila velika greška... Potrebno je nadograditi igru koja nas je krasila od dolaska Piksija i prije svega rešiti manjkavosti u odbrani, a iako nema nikakve potrebe za smjenom generacijau reprezentaciji - "svježa krv" ne bi falila.

U više navrata Piksi je isticao da Srbija "nema tako veliku bazu fudbalera" kao što je to slučaj sa fudbalskijim i većim zemljama poput Brazila, Argentine, Francuske ili Njemačke, tako da je u principu na njegovom širem spisku oko 35 fudbalera. I oni koje je "precrtao" za Mundijal dobili su jasnu poruku da nisu otpisani nego da zbog forme/minutaže/kvaliteta saigrača nisu imali mjesta, što ne znači da to neće biti slučaj u budućnosti.

Time je poslao jasnu poruku igračima poput Ristića, Joveljića, Jovanovića ili Mašovića, dok bi valjalo razmisliti i da se širi spisak dodatno proširi, zbog takmičenja koja su pred njima. Za to će biti prilika već u januaru na turneji u SAD, pa kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ubrzo potom i novom ciklusu Lige nacija. Nažalost, mlada reprezentacija već neko vrijeme nema uspjehe i iz nje sve rjeđe viđamo fudbalere u "A" reprezentaciji, odnosno oni koji kvalitetom odskaču - vrlo malo se zadrže u selekciji do 23 godine. Tako da se postavlja pitanje - koga bi to Piksi mogao da isproba u narednih godinu-dvije?

LAZAR SAMARDŽIĆ (20) - UDINEZE

Najveća prepreka za njegov poziv je to što je vrlo neodlučan za koga bi da igra. Samardžić ima srpsko i njemačko državljanstvo i prije nego što će se pojaviti Piksijeva izjava o želji da igra za "orlove", pričao je da se više osjeća kao Nijemac nego kao Srbin. "Imali smo telefonski razgovor početkom septembra gdje sam mu objasnio koje su nam namjere i želje, a koliko sam primijetio u tom razgovoru, kod njega nije bilo dileme da li će igrati za Njemačku ili Srbiju. Opredijeljen je da igra za Srbiju. Dogovor je da debituje u narednom kvalifikacionom ciklusu, od marta. Naravmo, ako bude igrao dobro i nastavio da se dokazuje", ispričao je Piksi i poručio da će ga pozvati za novi ciklus kvalifikacija od marta, međutim...

Odlični fudbaler Udinezea je nakon ovih reči selektora Srbije rekao da ništa još nije odlučio i stavio se na raspolaganje mladoj selekciji Njemačke, da bi nakon svega Piksi zaključio priču riječima "sačekajte mart". Tu je, iza ugla, pa ćemo vidjeti da li će igrač koji je ove sezone eksplodirao u Seriji A dobiti poziv Stojkovića ili Flika, a ne bi valjalo da još jednog "gastoza" Srbija izgubi. Posebno jer se nasljednik Dušana Tadića u reprezentaciji ne nazire.

Poručio je kapiten Srbije da nastavlja da nosi dres Srbije i u idućem ciklusu, vjerovatno ga čeka obaranje Ivanovićevog rekorda po broju utakmica za "orlove" (105), dok takođe ne bi bilo loše da zaigra za Srbiju dok od Tadića može da nauči nešto i da ga on "uzme pod svoje".

MIHAJLO BANJAC (23) - KRASNODAR

Srbiji prije svega treba osvježenje u veznom redu i za novi ciklus kvalifikacija trebalo bi možda razmisliti i o Banjcu. Fudbaler rođen 1999. godine nije igrao za mlađe kategorije reprezentacije Srbije, što je prosto nevjerovatno jer su iza Srbije dvije vrlo loše generacije domaćih fudbalera, ali mogao bi u "A" timu da ipak ostavi trag. Bivši igrač Inđije i TSC-a, koji je u jednom trenutku bio na meti i Crvene zvezde da bi šampion Srbije odustao zbog velikog obeštećenja, prešao je zimus u redove Krasnodara i tamo ostavlja više nego dobar utisak.

Centralni vezista je brzo postao standardan u Rusiji i u vrlo izazovnoj ligi je za sada postigao dva gola i asistirao za još tri. Nema sumnje da će još napredovati, ali ono što ga krasi je odličan šut i učestvovanje u završnici. Ono što je Srbiji često nedostajalo na Svjetskom prvenstvu, pa neće biti iznenađenje ako ga Piksi vrlo brzo isproba u državnom timu. Drugačije nećemo saznati da li posjeduje kvalitet...

STEFAN MITROVIĆ (20) - CRVENA ZVEZDA

Mladi fudbaler za koga su se "otimali" Srbija i Kanada, izabrao je da nosi dres "orlova". Raskošni talenat pokazao je prvo u dresu Radničkog, pa Crvene zvezde i već je debitovao za reprezentaciju Srbije. Bilo je to ipak samo da "osjeti" dres reprezentacije, dok Piksi od njega ipak više očekuje u godinama koje dolaze. Posebno ako nastavi da se razvija u smjeru u kome trenutno ide njegova karijera.

Važi za polivalentnog igrača koji može da odgovori na više pozicija u napadu. I kao krilo, i kao polušpic, u nekim kombinacijama čak i kao napadač, s tim da još nije postao standardan u Crvenoj zvezdi, gdje ima paklenu konkurenciju. Još jača je u Srbiji, tako da sve zavisi od njega i koristi svaki minut na terenu. Prednost je što ima samo 20 godina i nevjerovatnu brzinu za fudbal kakav Srbija i želi da igra.

STEFAN BAJČETIĆ (18) - LIVERPUL

Kao i kod Lazara Samardžića, najveći problem kod Stefana Bajčetića je što ne znamo kojoj strani više naginje. Ima državljanstvo Srbije i Španije, za sada je igrao za mlađe kategorije "crvene furije", dok je njegov otac Srđan Bajčetić davao signale da bi prije izabrao Piksijevu selekciju. "Vidjećemo šta će donijeti budućnost, hoće li on uopšte biti zanimljiv selektorima. Moja je želja da on igra za Srbiju. Do 21. godine bi morao da odluči, a dotle ima još mnogo vremena, jer tek je prije nekoliko dana napunio 17 godina. Sada igra za U18 Španije, prihvatio je poziv, budući da većinu fudbalera tamo poznaje i da je protiv mnogih igrao", rekao je Bajčetić senior prošle godine u ovo vrijeme, a od tada se nije mnogo toga promijenilo.

Zapravo, sada za Bajčetića zna mnogo više ljudi jer je debitovao za Liverpul i postao sve važniji u rotaciji Jirgena Klopa, a još nije potpuno odlučio da li će ga više korisiti kao štopera ili zadnjeg veznog. "Orlovima" bi u reprezentaciji više legao kao štoper, posebno ako nastave da igraju sa trojicom u zadnjoj liniji, gdje im fali igrač stabilnog pasa.

MILAN GAJIĆ (27) - CSKA MOSKVA

Mnogo je "zlatnih orlića" trenutno u reprezentaciji Srbije, a možda ima mjesta iza Gajića za koga je 2022. godina bila možda i najbolja u klupskoj karijeri. Igrao je briljantno cijelo proljeće u Crvenoj zvezdi i "oduvao" konkurenciju u vidu Kristijana Pičinija, da bi potom odbio produžetak saradnje na "Marakani" zbog unosne ponude iz Rusije. Nije mu dugo trebalo da se ustali u CSKA, jednom od najboljih klubova u "bratskoj" državi, pa tako čitave jeseni drži njihovu desnu stranu.

Odigrao je već 23 utakmice i na njima upisao gol i tri asistencije, a može podjednako da odgovori kao desni bek i desni krilni-bek, dakle nešto ofanzivnije. S obzirom na to da su Srbi deficitarni ja toj poziciji na kojoj se tokom Svjetskog prvenstva u Kataru tu "iskristalisao" Andrija Živković, dok su mjesta alternativa otvorena. Nemanja Radonjić igra na oba krila, dok je u padu forme Darko Lazović i ulazi već u zrelije godine (32). Možda neće biti iznenađenje ako Gajić dobije šansu, baš kao što je na suprotnom boku to Filip Mladenović i to vrlo kvalitetno.