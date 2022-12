Selektore, zašto ste sklonili Ronalda iz tima? Portugalci su odmah pitali za Kristijana, evo šta je odgovorio!

Fernando Santoš govorio o odluci da Kristijano ne bude starter u meču protiv Švajcarske

Izvor: Profimedia

Selektor Portugala Fernando Santoš objasnio je odluku da kapitena ekipe Kristijana Ronalda premjesti na klupu na utakmici protiv Švajcarske. Novinari su trofejnog stručnjaka odmah poslije meča pitali za to, kao i za impresivnog debitanta Gonsala Ramoša, koji je dao tri gola i slavio ih sa tri podignuta prsta.

"Ne postoji problem sa našim kapitenom. Mi smo prijatelji, godinama. Pričali smo prije utakmice i nije imao problem sa mojom odlukom. On je za primjer", rekao je Santoš nakon utakmice. "Kristijano i Ramoš su različiti igrači", dodao je Santoš.

Ipak, iako selektor tvrdi da nema problema sa Ronaldom, poslije meča je neko sa tribina napravio snimak koji je pokazao da Kristijano nije bio najraspoloženiji. Iako je njegov tim deklasirao Švajcarsku i ušao u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, Kristijano je samo odšetao dok je ostatak tima slavio.

Sigurno će i za to u narednim danima pitati Santoša, a on se sigurno neće ustezati od toga da ponovo kritikuje Portugalca zbog poteza na terenu. Uostalom, to je uradio i pred meč protiv Švajcarske, kada je otvoreno rekao da mu se ne sviđa kako se "CR7" ponašao u susretu protiv Južne Koreje.

Portugal će se od srijede pripremati za meč četvrtfinala Mundijala u subotu, kada će mu rival biti najprijatnije iznenađenje turnira - Maroko.

(MONDO)