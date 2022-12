Zahvaljujući Modriću postao je heroj Hrvatske! Isplivao snimak, ovako kapiten drži čas: "Druže, ti se bojiš greške"

Ovako je kapiten Hrvatske pomogao golmanu Livakoviću...

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva, a Dominik Livaković (27) je igrač koji ima najviše zasluga za to. Golman "vatrenih" bio je heroj u osmini finala i četvrtfinalu, pošto je briljirao u penal serijama protiv Japana i Brazila. Odbranio je penal Rodrigu, pa je Markinjos pogodio stativu i tako su Hrvati napravili senzaciju na Mundijalu u Kataru.

Golman zagrebačkog Dinama gotovo izvjesno će poslije Katara karijeru nastaviti u nekom jačem klubu, ali ništa od toga vjerovatno ne bi bilo bez Luke Modrića. Na društvenim mrežama isplivao je jedan stari snimak na kom se vidi kako prva zvijezda tima priča sa čuvarem mreže.

"Druže, svi rade i griješe. Ti se bojiš da pogriješiš, to je moj osejćaj. Ko to ne griješi? Reci mi jednog ko ne greši. Ti si golmančina. Ti to moraš znati, a ti znaš to", rekao mu je Modrić na snimku.

To je pomoglo Livakoviću, što uostalom pokazuju i njegove partije. Već ga nazivaju "hobotnicom na golu", sjajnim bravurama spriječio je Brazilce da riješe meč tokom 90 minuta, kod gola Nejmara zaista nije mogao ništa, a onda je blistao u penal seriji.

Čeka ga novi zadatak, protiv Lionela Mesija i Argentine za mjesto u finalu Mundijala. Protiv Nejmara i "selesaa" je uspio, hoće li uspjeti i sa Mesijem i "gaučosima"?

