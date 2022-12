Dirljiv oproštaj Mihine ćerke od "TATE SUPERHEROJA": Strašna slika i divna poruka: Hoću samo tvoj zagrljaj! (FOTO)

Nakon supruge Arijane i ćerke Viktorije, sada se oglasila i druga ćerka Siniše Mihajlovića Virdžinija.

Izvor: Instagram/printscreen/virgimih/Profimedia

Siniša Mihajlović je bio veliki fudbaler, ali sve je očiglednije i veliki čovjek. Cijeli svijet se oprašta od njega, a nakon saopštenja koje je zvanično izdala porodica krenuli su i oproštaji onih najmilijih.

Od velikog Mihe prvo se oprostila ćerka Viktorija, potom se javila i njegova supruga i najveća ljubav Arijana, a sada se u emotivnom pismu oglasila i druga Mihina ćerka Virdžiinija!

"Teško je tata. Teško je. U ovom trenutku ogromne patnje treba mi samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomiješan sa tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao prisutan. I svako ko te poznaje zna na šta mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali nalazim snagu u neizmjernoj ljubavi koju si mi pružio u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja mojih dana. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što si bio sa mnom svih ovih godina, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati ćerki, zaista mnogo. I više od toga. Volio si me neizmjerno, svom snagom koju si imao. Zaštitio si me od svega, svakoga i svega. Bio si sve. Previše za mene. Previše za nas. Previše za sve. Moje srce je danas slomljeno, razbijeno. Na duši mi je gore, a ja ne mogu da pričam o svom super heroju, za mene tata, za tebe Siniša Mihajloviću. Previše boli, previše. Volim te tata, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek. Vikaću ti to svaki dan, uvjeren da će moj vapaj tamo doprijeti. Nikada se nećemo razdvojiti. Zdravo tata, moja velika i neizmjerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi javiti, i dalje si mi toliko potreban", napisala je Virdžinija.

Ona je uz to podijelila srceparajući fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi kako drži ruku svog oca koji prima terapiju. Pogledajte:

Siniša Mihajlović je sa Arijanom imao petoro djece, tri sina i dve ćerke, a pred kraj života je imao tu sreću da postane i deda pošto mu se rodila unuka, ćerka upravo Virdžinije koja je u vezi sa italijanskim fudbalerom Alesandrom Voljakom.