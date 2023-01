Srpski napadač najveća kupovina u istoriji njemačkog kluba

Talentovani napadač biće važan adut u borbi za plasman u Bundesligu, što je cilj ove sezone.

Izvor: Profimedia

Njemački drugoligaš Darmštat iskoristio je januarski prelazni rok da obori klupski rekord kada je u pitanju obeštećenje plaćeno za nekog igrača. U redove aktuelnog lidera druge lige Njemačke stiže Filip Stoilković (23), švajcarski fudbaler srpskog porijekla koji je prethodnih godina bio član Siona.

On je u jesenjem dijelu sezone na 18 mečeva u prvenstvu Švajcarske postigao pet golova i imao još dvije asistencije, što je bilo dovoljno da ubijedi čelnike njemačkog kluba. Izbrojali su preko dva miliona evra i sa Filipom potpisali ugovor sve do 2027. godine, što pokazuje da su uveđeni kako je ovo odličan posao za tim.

Stoilković je rođen i odrastao je u Švajcarskoj, ali je porijeklom iz Srbije i to je već godinama poznata informacija. Svojevremeno je bio mladi reprezentativac Švajcarske i za selekciju do 21 godine ima čak 20 nastupa. Još čeka debi u seniorskoj konkurenciji, a pored Švajcarske može da igra i za Srbiju čiji pasoš posjeduje. On je ponikao u redovima Ciriha, kratko je bio dio mlađih kategorija Hofenhajma, a zatim je seniorski fudbal igrao za Vil, Sion i Arau, u kojem je bio na pozajmici. Sada je pred njim novi izazov, velika borba da sa Darmštatom uđe u elitni rang njemačkog fudbala.

Nakon 18 odigranih kola Darmštat je prvoplasirani tim u "Cvajti", sa 39 osvojenih bodova. Dva boda manje ima HSV, a dvije prvoplasirane ekipe će se preseliti u Bundesligu na kraju sezone. Zato i ne čudi što je oboren transfer rekord, kako bi u tim stiglo pojačanje koje može da pomogne ekipi.