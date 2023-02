"Moraju da promijene govor tijela!" Milojević održao "bukvicu" igračima koji su zakazali protiv Vojvodine

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević govorio je pred meč sa Voždovcem za zvanični sajt kluba.

Izvor: Youtube/FK Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda nije počela proljećni dio sezone onako kako je naumila, pa poslije remija sa Vojvodinom (1:1) - protiv Voždovca na "krovu" moraju da budu oni pravi (subota, 14.00). Većini je odmah na pameti da će se utakmica igrati na vještačkoj podlozi, koja je daleko brža, posebno u zimskim uslovima kakve sada imamo u Srbiji, pa trener Miloš Milojević poručuje da će zbog toga i fudbal biti drugačiji u odnosu na ono što smo vidjeli prije sedam dana na Marakani.

"Teško je ući u presing, teško je oduzeti loptu, ako je prvi dodir dobar, ali fudbal je fudbal i igralo se i na gorim terenima. Nisam ljubitelj vještačke podloge, iako sam puno puta igrao na njima sa svojim ekipama, ali bolje i takav teren koji je ravan, nego loš travnati. Nije nam to problem, kako nama, tako i njima, iako su se oni više navikli, ali mi smo odradili par treninga na našem terenu sa vještačkom travom i mislim da će nam to dosta značiti", rekao je Milojević koji je poručio da su neki igrači bolesni, međutim nije otkrio o kome se radi i na koga neće moći da računa.

Takođe, nije želio da otkrije da li će doći i do promjene u napadu, odnosno da li će Aleksandar Pešić i Jovan Mijatović zaigrati zajedno, kao što je bilo na pripremama: "Ne bih otkrivao to dan prije utakmice, ali postoji mogućnost da ih obojicu vidimo na terenu. Možda od početka, možda u toku utakmice, a pozvao bih navijače da dođu, pa da vide", kazao je Milojević i dodao:

"Vjerujem u izbor startne postave sa te utakmice. Možda dođe do malih promjena, ali mislim da izbor nije diskutabilan, jer smo bili bolji u svim segmentima igre. Fudbal se igra zbog golova, u tome moramo da budemo bolji sutra, svjesni smo toga, ali smo radili na tome i imamo priliku da pokažemo to protiv Voždovca. Ako budemo radili ono što treba, neće biti problema".

Trener Crvene zvezde je tokom nedjelje i pričao sa fudbalerima čijim igrama nije bio zadovoljan protiv Vojvodine: "Želio bih da promijene govor tijela, da budu srećniji. Igraju u najboljem klubu u Srbiji, najbolja su ekipa posljednih pet godina, pet puta u Evropi i nema razloga da budu nesrećni, da osjećaju pritisak i opterećenje. Želim maksimalan pristup i na treningu i na utakmici i to je ono što očekujem, a kada se to ispuni, nemam problem da preuzmem odgovornost", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!