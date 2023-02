Zvali me u Zvezdu, pa odbili jer sam Hrvat: Kako je blokiran prelazak Blaževića na "Marakanu" - Nije mi žao...

Miroslav Blažević je tokom svoje trenerske karijere vodio desetine klubova, a navodno je bio blizu i dolaska u Crvenu zvezdu.

Izvor: Profimedia/ELECTRONIC IMAGE/AFP PHOTO

Čuveni hrvatski trener Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini poslije duge i teške bolesti. Pamtićemo ga po mnogim anegdotama, kao i "tjeranju" Roberta Prosinečkog iz Dinama u Crvenu zvezdu, ali i po tome da je zamalo i sam došao na "Marakanu". Jedan od najboljih trenera svih vremena sa ovih prostora radio je u više od dvadeset klubova tokom bogate karijere, a u jednom intervjuu otkrio je da je bio na korak od dolaska u redove Crvene zvezde.

"Imao sam poziv Ivana Stambolića da preuzmem Zvezdu, neću otkriti koje godine. Sve je bilo dogovoreno, ali su Džajić i Cvetković blokirali uz riječi: 'Gdje će nam Hrvat biti trener?!'", prisjetio se Ćiro Blažević načina na koji je na kraju ipak odbijen na Marakani: "Nije mi žao jer sam dinamovac i najdraža mi je titula ona iz 1982. godine, kada sam bio ispred Zvezde".

Nikada iz Crvene zvezde nisu potvrđene ove riječi, ali se pretpostavlja da se radi o periodu kraja osamdesetih, kada je beogradski klub pravio svoj najbolji tim u istoriji, a svesrdno im pomogao i Blažević tako što je precrtao Prosinečkog. Nije to bio jedini igrač koga se odrekao, pošto je na "Marakani" završio i Borislav Cvetković, koga je navodno Ćiro otjerao iz Dinama zbog toga što se napio, da bi to kasnije "Lane sa Korane" demantovalo.

"Žalostan sam što je do toga došlo, kada sam bio prisiljen da istjeram Boru Cvetkovića jer se toliko bio napio da nije došao na utakmicu. Zeko (Velimir Zajec, prim. aut.) me molio da ga ne istjeram, a ja sam to učinio. Boro je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio", ispričao je Blažević.

Ćiro Blažević je vodio Veve, Sion, Lozanu, Švajcarsku, Rijeku, Grashoper, Prištinu, Nant, PAOK, Iran, Osijek, Muru, Varteks, Hajduk, Ksamaks, Zagreb, Šangaj, Mes Kerman, Zagreb, Slobodu iz Tuzle, Zadar, kao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine pored Hrvatske. Posljednji trenerski angažman imao je 2014. godine u Zadru. Najveći uspjeh ostvario je sa Hrvatskom kada je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine osvojio bronzu.