KO NE PODNOSI PRITISAK I NIJE ZA PARTIZAN! Bivši kapiten crno-bijelih za MONDO: Jedan dan nemaš pojma, a drugi "legendo"

Bivši kapiten crno-bijelih Bojan Ostojić, danas fudbaler i trener Teleoptika, govorio je za MONDO o porazu Partizana protiv Mladosti, najavio je meč sa Šerifom i govorio o problemu modernog doba - komentarima. Dotakao se i situacije u filijali koja nije dobra.

Izvor: MN PRESS

U svakoj sezoni postoje utakmice koje sve mogu da promijene i na bolje, ali i na gore. Konkretno, za Partizan bi meč sa Šerifom u Kišinjevu (četvrtak, 21.00) mogao da definiše naredna četiri mjeseca; pobjeda bi mogla da drastično podigne raspoloženje nakon katastrofe protiv Mladosti i da pogura tim ka prolasku u osminu finala Konferencijske lige što je više nego dobar rezultat, dok bi mlaka igra i nepovoljan ishod mogli da još dodatno pokvare atmosferu uoči skorog "vječitog" derbija i da čitava sezona - kako kažu naši stariji - "ode ubudale".

Takvih utakmica u Partizanu je bilo i biće, a dobro ih pamti i Bojan Ostojić. Defanzivac koji je veteranske, i svoje najbolje dane, proveo u Humskoj od 2016. do 2022. godine, optimista je uoči meča u Moldaviji i vjeruje da je moguće vratiti se na pravi put. U razgovoru za MONDO, Ostojić je pružio podršku fudbalerima Partizana i trenutnom stručnom štabu na čelu sa Gordanom Petrićem dodavši da slaba partija kao protiv Mladosti ne smije da se ponovi.

"Ja mislim da to niko ne može da zna šta se desilo na toj utakmici...", rekao je uz duboki uzdah Bojan Ostojić za MONDO i nastavio: "Možda je samo bio loš dan, ko zna. Mladost je imala prvi šut i odmah dala gol, dobro su otvorili utakmicu i već vodili 2:0 poslije deset minuta što je šok za fudbalere. Teško je vratiti se iz takvog minusa, ali igrali smo na našem stadionu i morali smo da preokrenemo."

Ostojić je kazao da se ponadao da će poslije kiksa Crvene zvezde, u prvom proljećnom kolu protiv Vojvodine, sada Partizan napraviti pritisak i spustiti još ispod osam poena razlike, međutim Mladost GAT je šokantnom pobjedom od 4:0 zapravo "resetovala" očekivanja. Dodaje da je sada sigurno "najteže igračima i treneru" koji su pod pritiskom, ali...

"Znate kako, ja se vodim time da ko ne može da podnese pritisak u Partizanu - i nije za Partizan. Znamo kakav je pritisak javnosti, navijača koji su željni titule, pa nismo osvojili trofej od 2019. godine... Sad si već na polusezoni izgubio šansu da osvojiš Kup Srbije, još je i razlika u odnosu na Crvenu zvezdu velikih 11 bodova. Dakle, treba ti da ne kiksne Zvezda i da Partizan igra bez greške, a to je prosto nemoguće. Desio nam se Mladost GAT koji je do tog meča mislim postigao samo 16 golova u prvenstvu... Svi su se pojačali u srpskom fudbalu i sigurno su napravili korak naprijed kada je kvalitet fudbala u pitanju, pa su kiksevi mogući naravno", rekao je bivši kapiten Partizana i dodao:

"Žao mi je što Partizan nije uspio da pobijedi, ne smiješ tako da izgubiš u Humskoj. Eto, još vi kažete da je to najteži poraz u posljednjih pola vijeka... Meni je ovako sa strane teško pao poraz, a mogu da zamislim njima."

POBIJEDI I SVE SE ZABORAVLJA...

Prošlo je pet dana od debakla protiv Mladosti i još bride obrazi fudbalera Partizana, a sigurno im nije bilo lako ni kada je Gordan Petrić održao "bukvicu". Djelovao je potpuno utučeno na klupi, kao razočarani otac kada djeca nešto zabrljaju, ali bez obzira na sve ima veliku podršku rukovodstva zbog načina na koji je digao ekipu poslije smušenih ljetnih mjeseci kod trenera Ilije Stolice.

"Gordan će uvijek imati podršku, zaslužio je to mnogo čime, posebno sada ako pobijede u Moldaviji gdje neće biti publike i biće nam dosta lakše da napravimo povoljan rezultat. Kad pobijediš, sve se zaboravlja. Mislim, naravno da se neće tako lako zaboraviti jer je bilo 0:4, ali bi se daleko lakše disalo u slučaju dobrog meča u Moldaviji. Dobro smo igrali tokom prvog dijela sezone, čak nismo imali ni sreće u nekim utakmicama. Nadam se da će sada pokazati karakter i napraviti rezultat protiv Šerifa, moraju da vjeruju da to mogu", podržao je svoj nekadašnji klub Bojan Ostojić.

Neće biti lako, ali Ostojić poručuje da nekada ne treba ni "preanalizirati" stvari i preuveličavati probleme objasnivši da je fudbal jednostavno "živa igra i da nekada planovi propadnu".

"Sve zavisi od protivnika, može na početku da dođe neka kontra i da primiš bezvezan gol. Teško je onda, pa se postigne drugi gol i dolazi do konfuzije u redovima, misliš se 'da li je moguće ovo', jednostavno dešavaju se stvari koje je teško objasniti logikom. Sad treba zaboraviti to i fokusirati se samo na Šerif."

NIKOLIĆ ME NAUČIO: NE ČITAJ KOMENTARE

Meč u Kišinjevu, gradu iz koga inače nije Šerif (oni su iz Tiraspolja, prim. aut.) igraće se bez prisustva navijača nakon neočekivane odluke bezbjednosnih službi u Moldaviji. Utakmica je imala neočekivani uvod pošto su navijači Partizana deportovani u Srbiju, potom je stiglo saopštenje o igranju "iza zatvorenih vrata", da bi jedno vrijeme čak vladala i neizvjesnost da li će se igrati zbog zatvaranja vazdušnog prostora.

"Mislim da će igrači Partizana dati maksimum bez obzira na situaciju sa navijačima. Moraju da se koncentrišu na svoju igru i da urade sve što je do njih da dođu do pobijede, imali su pet dana da se spreme. Uopšte ne treba da razmišljaju o navijačima, publici, kojoj god situaciji, samo da se koncentrišu na svoju igru i da se pripreme što bolje za Šerif. Više bi me radovalo da navijači dođu u Humsku i podrže crno-bijele i u Beogradu, da budu uz Partizan i u teškim trenucima, znamo da je to uvijek teško jer se uglavnom gledaju samo pobjede i to odlučuje o podršci...", rekao je Ostojić i potom se osvrnuo na jedan problem u srpskom fudbalu o kome se rijetko priča.

Odnosno, nije isključivo ni rezervisan za srpski fudbal, nego za moderno doba koje je dovelo do toga da su fudbaleri stalno "bombardovani" negativnim komentarima i primaju ih k srcu.

"Pogledaš samo odnos komentara. Kad je dobro bude ih 50, kad ne valja - ma milion. Ja sam još kod Marka Nikolića naučio da ne čitam komentare jer to isrcrpljuje fudbalere, posebno one koji ne mogu tako dobro da se nose sa takvom vrstom pritiska. Sve lično shvataju i dolazi do nekih problema, pada samopouzdanja i uopšte nema koncentracije na samu utakmicu. Možda se sada i previše čitaju ti komentari", rekao je Ostojić i prisjetio se kakva je situacija bila dok je igrao za Partizan punih šest sezona.

"Toga je sve više, kada sam bio u Partizanu odmah sam rekao mlađim igračima da ne čitaju to, kad odigraš dobro svi će te da tapšu, kad je loše svi će da te pljuju. Ti ako si u Partizanu - to znači da imaš kvalitet. I ja sam dobijao poruke poslije poraza da 'ne znam ništa', a kad je dobro - onda isti navijač pošalje 'ti si legenda'. To je tako, svi danas imaju pristup Internetu i to je tako, mogu da pišu šta hoće, njihovo je pravo. Bitnije je biti samokritičan."

POKAZAĆEMO DA SMO TIM ZA DALJE!

Povoljna okolnost za Partizan biće i to što je Šerifu današnji meč i prvi zvanični u 2023. godini. Imali su promjenljive rezultate na pripremama, imaju novog trenera - Italijana Roberta Bordina, inače i selektora Moldavije - dok se ekipa značajno promijenila na dane kada je izbacila Crvenu zvezdu iz Lige šampiona, pa potom šokirala budućeg evropskog prvaka Real Madrid.

"Mislim da Partizan može da prođe. Nije slučajno ovdje gdje je sada i mislim da ovo što su uradili protiv Mladosti ipak nije mjerilo protiv Šerifa. Imamo mi kvaltietan tim, sačuvan je praktično cijeli tim koji je igrao prethodne polusezone i dobro se igrači poznaju... Jeste da su tek došli priprema, da je druga klima, da su igrali na zaleđenim terenima. Milion stvari tu ima, ali nema opravdanja. Zaista imamo dobru ekipu i možemo da napravimo dobar rezultat, iako Šerif, kako čujem, igra dosta dobro. Pokazaćemo danas da smo za dalje. Vjerujem u Partizan i nadam se da je Gordan Petrić učinio sve da ih psihološki spremi za Šerif...", kazao je Bojan Ostojić.

Osim tog psihološkog momenta, postoji i onaj igrački. Pojedini fudbaleri Partizana nisu počeli proljeće kao što su završili jesen, prvenstveno Rikardo Gomeš od čijih golova crno-bijeli "žive".

"Rikardo je rušio rekorde, ali to je tako u sportu - jedne sezone eksplodiraš, pa dođe pad i nema te tri-četiri utakmice i odmah krene pritisak. Sve zavisi kako se ko nosi sa pritiskom. Mislim da je Rikardo i dalje kvalitetan igrač i da od njega može da se očekuje sve više. Da citiram mog bivšeg trenera Savu Miloševića koji kaže 'zvijezda tima je tim' i to znači da svi moraju da odigraju kao jedan. E, sad ko će da postigne gol, to može da bude i Urošević. Rikardo ne mora ni ovaj put da postigne, samo da se dobije utakmica", zaključio je Ostojić.

