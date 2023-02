Bivši trener Širokog Brijega i Posušja preuzeo prvoligaša iz Stanišića: Znam kakve mogućnosti nudi ovaj klub!

Toni Karačić predstavljen je kao novi trener Zvijezde 09.

Izvor: FK Zvijezda 09

Toni Karačić, nekadašnji trener Širokog Brijega i Posušja, predstavljen je ovog četvrtka kao novi strateg Zvijezde 09.

Saradnju sa klubom iz etno-sela Stanišići Karačić je dogovorio do kraja tekuće sezone, uz mogućnost produženja na na još godinu dana, a ovo mu je prvi angažman u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

"U fudbalu se stvari događaju zaista brzo. Kontaktirao me je predsjednik kluba Boris Stanišić i izložio program rada gdje, iskreno, znam kakvi su ovdje uslovi. Imao sam priliku da budem ovdje sa reprezentacijom, znam kakve mogućnosti za rad nudi ovaj klub, projekat... Iskreno, meni je to bio izazov i dogovorili smo se do juna. Stavio sam se na dispoziciju i pokušaću sve da napravim ovdje da ostvarimo kvalitetan rezultat, a to je da pokušamo da izborimo nastup u Premijer ligi. Ovaj klub daje, prije svega, mogućnosti infrastrukturom. Na nama trenerima je da pokušamo, a nadam se da će tako i biti, da napravimo progresiju u radu kako individualno, tako i cjelokupne ekipe i da će Zvijezda 09 izgledati puno kvalitetnije nego u jesenjem dijelu sezone", rekao je Karačić predstavnicima medija.

Kako i sam priznaje, još se upoznaje sa igračkim kadrom koji je zatekao.

"Juče smo imali jednu prijateljsku utakmicu, kažu da trener najbolju sliku dobija na osnovu utakmica. Trenutno imamo sve igrače na raspolaganju, svi su priključeni trenažnom procesu. Inicijalno stanje je OK, imamo dvije nedjelje od mog dolaska do početka prvenstva i sigurno ćemo u tom periodu pokušati da napravimo napredak. Mogu da pohvalim atmosferu u cijeloj ekipi, reakciju igrača na rad i što se dosadašnjeg dijela tiče, sve je jako dobro."

Jesenji dio prvoligaškog takmičenja Zvijezda 09 je završila na četvrtom mjestu sa 24 boda, čak 12 manje od prvoplasirane Krupe.

"Nećemo da se opterećujemo Krupom, gledaćemo sebe. Pokušaćemo da podignemo nivo igre i prije svega rezultata. Na taj način ćemo pokušati da izvršimo još veći pritisak na ekipu Krupe koja je po svemu sudeći sada zasluženo na prvoj poziciji."

Debi na klupi novog kluba Stanišić će imati 4. marta, kada će Zvijezda 09 pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Omarskom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!