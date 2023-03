ZVEZDA U SVAKOJ LINIJI BOLJA OD PARTIZANA! Ljubimac crveno-bijelih za MONDO: Ne vidim mane, pobijedićemo, ali...

Bivši fudbaler Crvene zvezde Branko Jovičić analizirao je predstojeći 169. vječiti derbi protiv Partizana (petak, 19.00). Veruje da je Crvena zvezda po svim segmentima koji mogu da se izmere bolja, ubijeđen je u pobjedu, ali ipak poziva na oprez.

Crvena zvezda ima čak 13 bodova prednosti u odnosu na Partizan uoči 169. "vječitog" derbija i objektivno govoreći trebalo bi da bez prevelikog pritiska uđu u meč sa najvećim rivalom, međutim to nije tako. Nije ovo prvi put od početka šestogodišnje dominacije crveno-bijelih da situacija na tabeli govori da je prvenstvo odavno "riješeno", pa se pamte derbiji i iz ere Miodraga Božovića i Vladana Milojevića u kojima se baš zbog toga očekivala goleada i ubjedljiva pobeda Zvezde, pa bi opuštanje Partizan i te kako znao da iskoristi.

To na umu ima i bivši fudbaler Crvene zvezde Branko Jovičić koji je u intervjuu za MONDO poručio da vjeruje da su igrači naučili na ovim grešakama i prognozirao je da će ovoga puta sve biti kako treba po njegov tim. Odnosno, sadašnji igrač austrijskog LASK-a optimističan je i po pitanju konačnog rezultata: "Ma, piši, biće 3:0 za nas!".

"Gledam našu ligu kad god sam u mogućnosti, dakle pored Zvezde pratim i Partizan, ali zaista trudim se da gledam i sve ostale utakmice... Mislim da je Zvezda poslije priprema ušla u seriju dobrih rezultata, što je jako važno pred derbi. To je uvijek važno kada imate samopouzdanje pred velike utakmice i zaista očekujem pobjedu. Pokazali su u prethodnom periodu da su zaista broj jedan u Srbiji", rekao je Branko Jovičić u intervjuu za naš portal i poručio da su usponi i padovi, kojih je bilo posebno tokom jeseni, najnormanija stvar u fudbalu.

"Vidim da javnost nije bila zadovoljna u nekim trenucima, ali je Crvena zvezda pokazala da ima kvalitet. Eto, možda ostaje žal za tim trećim mjestom u grupi Lige Evrope jer bi se u tom slučaju igrala nokaut faza Konferencijske lige. Znam da su sada u Zvezdi sada silno motivisani jer prvo mesto donosi i grupnu fazu Lige šampiona. Imali su vremena da se uigraju jer je i trener relativno skoro došao, tako da vidimo da sve to ide kako treba".

U ČEMU JE ZVEZDA BOLJA? PA...

Miljenik navijača Crvene zvezde kaže da je lako evidentirati u čemu je njegov bivši klub bolji, a ono osnovno je kvalitet. Ističe da se to možda i ne potencira dovoljno u javnosti, odnosno smatra da je Crvena zvezda napravila tri tima sa kojima bez ikakvih poteškoća može da igra na više frontova.

"Šta je prednost Zvezde? Pored toga što imaju daleko bolji tim i igraju bolji fudbal, vidim i da imaju psihičku prednost zbog promjene trenera u Partizanu i bodovne prednosti. Igramo na našem stadionu i našim navijačima i vjerujem da će igrači znati kako to da iskoriste. Ali, opet nije samo ni psihička prednost dovoljna. Koliko god Partizan bio u gorem položaju, svaka sitnica može da promijeni tok utakmice i samim tim krajnji rezultat", kazao je Jovičić i dodao:

"Ubijeđen sam da je Zvezda bolja i kvalitetnija od Partizana u svim linijama tima. Dragović uliva sigurnost u odbrani i mnogo je važno što je ostao u klubu, pa onda su tu Katai, Pešić i Ivanić, svi u sjajnoj formi. Tu je i mali Mitrović, sredina funkcioniše odlično sa Kango. Zaista to kažem - ne vidim Zvezdine mane".

BILI SMO BOLJI, PA IZGUBILI...

Jovičić podsjeća da je u ovo vrijeme prošle godine Partizan imao prednost uoči "vječitog" derbija, razlika je bila pet bodova, ali su tada crveno-bijeli pokazali karakter i okrenuli su situaciju u svoju korist. Uslovi su sada potpuno drugačiji i više podsjećaju na one derbije kada su na klupi Partizana bili Zoran Mirković i Savo Milošević, a u kojima Zvezda nije odigrala u skladu sa očekivanjima javnosti.

"Kad smo igrali finale Kupa 2019. godine, svi su nas vidjeli kao pobjednike, a izgubili smo 1:0. Bilo je u prošlosti da smo imali i 15 bodova i ne pobijedimo derbi. Sada je tu opet Partizan za koji ne pamtim da je imao lošiju formu, desila se šok terapija sa trenerom... Vidjećemo, možda ih to i probudi, ne bih da zvuči da loše pričam o njima".

"To što sada toliko hvalim Zvezdu, to ne znači da treba da dođe do opuštanja, samo kažem da ih u ovom trenutku vidim kao mnogo bolje. Zato, Zvezda mora da uđe još jače u utakmicu jer zna se da derbi nosi nešto posebno. Nije ta razlika u kvalitetu toliko presudna kao u drugim utakmicama. Derbi je poseban, nema tu jasnog objašnjenja zbog čega je to tako, ali bih rekao da je zbog pritiska javnosti. Mislim da mora da se uđe koliko god je moguće hladne glave, kao da je bilo koja druga utakmica", rekao je Jovičić i podvukao:

"Uvijek svi od derbija očekujemo neku goleadu, a kažu da to nije bilo dovoljno dobro poslije skoro svakog meča. Mislim da bi trebalo da se probije led u petak".

"GARDISTI" PRATE I ZVEZDU U EVROLIGI!

Branko Jovičić je u Crvenoj zvezdi proveo tri sjajne sezone, od 2017. do 2020. godine je učestvovao u osvajanju tri titule, a nastupio je ukupno na sedam derbija. Pamti pobjede od po 2:1 na "Marakani", poraza ne želi ni da se sjeća, a detinjstvo mu je obilježio Nikola Žigić koji je prije tačno 20 godina na njegove oči postigao njegov omiljeni gol u derbijima: "Uvijek ću pamtiti prozivke da treba da igra košarku, pa je slavio kao košarkaš poslije gola".

Ovoga puta, neće moći uživo da gleda "vječiti" derbi zbog obaveza u Austriji, ali je već sve dogovorio da sa saigračem Filipom Stojkovićem prati na "malom ekranu".

"Ja se na Marakani zaista uvijek osjećam fenomenalno jer naši navijači prave sjajnu atmsoferu, ali to nije glavni faktor u derbiju. Odnosno, jeste prije nego što počne susret. Poslije se sve zaboravlja. I kada igramo loše, navijači nam daju nam vjetar u leđa i vjerujem da će pomoći da oborimo rekord Real Madrida, tu seriju koju smo počeli još dok sam ja bio u klubu. Žule i ja ćemo gledati zajedno, ujutru imamo trening, a uveče ćemo porodično da pratimo utakmicu. Ima nas još Balkanaca i pratimo fudbal, ali i košarku. Jedva smo čekali Kampaca da zaigra za Zvezdu. Tu nam je sada i Mustafa u klubu, super je momak, lijepo se uklopio i biće nam pojačanje".

Jovičić je poslije "pandemijske" sezone napustio Crvenu zvezdu i vratio se u Ural, gdje je odigrao vrlo dobro sezonu i po, a onda ga je austrijski LASK doveo u svoje redove. Ambiciozni klub je trećeplasiran u domaćem prvenstvu, a Jovičić rijetko kada propušta utakmice, integralni je dio kluba koji je dobio i novi stadion.

"Ovdje je zaista sve perfektno. Napravili smo novi stadion, što je bio cilj kluba, a iako nas nisu nas rezultati služili na startu trenutno smo treći, pa će bodovi da se 'prepolove' za tri kola. LASK je stvarno sjajan klub za razvoj mladih igrača i još sa ovom infrastrukturom... Bio sam u Rusiji na novim stadionima za Svjetsko prvenstvo, što nikako nije loše, ali ovo kako je osmišljen stadion LASK-a, to nisam vidio. Tu su još i trening kamp, vrtić, tereni za mlade, kafići, restorani... I još kad su na sve tu oko tebe i Balkanci, zaista sve perfektno", zaključio je "Bakula" u intervjuu za MONDO.