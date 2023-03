Borac je trebao kondiciono da nas pojede! Trener Veleža: A imao je jednu šansu u 90 minuta

Šef struke Veleža Nedim Jusufbegović bio je presrećan poslije pobjede nad Borcem u 21. kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Na stadionu "Rođeni", mostarski tim je stigao do četvrtog vezanog trijumfa u proljećnom dijelu i to bez primljenog gola. Pogodak odluke postigao je u 72. minutu Edo Vehabović, koji je 11 minuta kasnije i isključen zbog dva žuta, odnosno crvenog kartona.

U kameru "Arene sport", trener Mostaraca Nedim Jusufbegović je kratko analizirao utakmicu, ali i zahvalio navijačima na podršci.

"Hvala divnim ljudima, navijačima na fenomenalnoj podršci, kao i upravi, stvarno su nam obezbijedili sve da damo maksimum. Borac je nas trebao kondiciono da pojede, ali desilo se da smo mi pojačali ritam i bili dominantniji u drugom poluvremenu. Oni su nam kreirali samo jednu priliku preko (Alena) Jurilja i to je bilo to za čitavih 90 minuta. Puna kontrola meča, u nekim segmentima smo žurili, ali to je bilo zbog energetske potrošnje. Dosta povrijeđenih, dosta kartoniranih, međutim, diktirali smo i kontrolisali meč. Stisli smo na vrijeme postigli pogodak, Edo je bio sjajan. Na kraju smo se morali braniti sa čovjekom manje ovako potrošeni i uspjeli da odradimo na fenomenalan način. Čak smo imali priliku da preko Hadžića završimo utakmicu, nismo uspjeli, ali igračima svaka čast i kapa do poda. Momci rade sjajno, samo mogu da im čestitam i mislim da smo svi skupa na pravom putu", rekao je Jusufbegović.

Za Velež nema odmora jer već u srijedu igra gradski derbi protiv Zrinjskog u zaostaloj prvenstvenoj utakmici.

"Ovoj ekipi ni umor niti kakvi drugi problemi neće biti alibi. Imamo kadar spreman da se nosi sa svim nedaćama i problemima i da ih rješava. Vjerujemo u sebe, rad i vlastite mogućnosti. Kao i dosad daćemo sve od sebe, rezultat će nekad biti pozitivan, nekad negativan, ali se nadam da nećemo razočarati navijače", naglasio je šef struke mostarskog tima.

