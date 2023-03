KRENULI SU STOPAMA OČEVA - TRENIRAJU U PARTIZANU OD MALIH NOGU! Crno-bijeli trio je ponosan, a oni maštaju o tom dresu

Sinovi Natha, Rikarda i Fejse treniraju u Partizanu.

Partizan je izgubio vječiti derbi, ima 16 bodova zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu i glavni cilj u nastavku sezone biće odbrana drugog mjesta i plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona. Dok prvi tim radi na tome pod vođstvom Igora Duljaja, novog šefa stručnog štaba, crno-bijeli rade i na stvaranju novih igrača za budućnost putem škole fudbala.

Dječaci i djevojčice rođeni od 2010. do 2018. godine treniraju u sportskom centru "Teleoptik", a tamo su i djeca trojice prvotimaca - Ljubomira Fejse, Bibrasa Natha i Rikarda Gomeša. I oni su krenuli stopama očeva i ko zna, možda jednog dana zaigraju u Humskoj. "Djece nema toliko napolju kao što je nekada bilo. Nemaju svu slobodu da se normalno kreću, da se igraju i da na taj način izaberu sport i da ga zavole. Mi se trudimo da upravo to uradimo ovdje, da im dočaramo fudbal kroz igru i da igrajući se zavole fudbal", rekao je trener Dušan Stepanović.

Kako sve to izgleda pričao je i Fejsa koji je naglasio da "nastavlja porodičnu traiciju i ljubav prema Partizanu". Tu je i njegov nasljednik. "Sjećam se da je mene moj tata od malena učio da volim crno-bijele i da volim Partizan. Ja sam partizanovac i odmah sam sina poslao tamo gdje i pripada – da navija za pravi klub. Nisam ga gurao, on je još mali, ali me on pitao da li može da ode negdje da trenira, tako da sam ga poslušao i doveo ovdje. Mislim da je san svakog oca koji ima sina, a koji igra fudbal, da jednog dana i on postane fudbaler", kazao je Fejsa.

Istakao je da u svom sinu vidi i sebe, a on mu stalno postavlja neka nova pitanja i pokazuje želju da nauči što više. "Ima iste pokrete ruku kao ja, trčanje, tako da me podsjeća dosta na mene. Stalno me ispituje nešto oko fudbala – pita me šta je ofsajd, šta je aut. Sve ga zanima, želi da nauči. Ja nisam trenirao u njegovim godinama, mi smo se igrali na ulici u to vrijeme, počeo sam sa osam, devet godina, a on ima tu privilegiju da je počeo ranije", ističe Fejsa.