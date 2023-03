Sudija imao tremu i NIJE IMAO AUTORITET! Derbi od dva sata, sjeckanje igre i kritika eksperta: Vigo morao da dobije žuti

Sudijski ekspert Zdravko Jokić ocijenio je da je Vigo morao da dobije žuti karton zbog provociranja navijača.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Opšti utisak je da 169. "vječiti" derbi između Crvene zvezde i Partizana nije ispunio očekivanja u smislu kvalteta, a jedan dio odgovornosti za to snosi i sudija Aleksandar Živković. Sudijska komisija FSS odlučila se da mladom arbitru da šansu u najvećoj utakmici srpskog fudbala, ali je brojnim "sjeckanjima" igre usporavao igru, dok isto tako nije umio da se nosi i sa čarkama koje su na kraju završene crvenim kartonom Rikarda Gomeša.

Sudijski ekspert Zdravko Jokić je zadovoljan što na meču nije bilo "krupnih grešaka" koje su uticale na rezultat, ali je u analizi suđenja na TV Arena Sport iznio jasnu zamjerku na račun Aleksandra Živkovića.

"Osjetilo se da ima tremu i da nema još autoritet kod igrača, ali doći će to sa vremenom. Najbolje je kada se završi derbi bez velike priče, mislim na to da li je bio neki propust sudije... Toga danas nije bilo. Ali, djeluje da je Živković imao strah od utakmice", ocijenio je Jokić i poručio da je opravdano pokazao crveni karton Rikardu, kao i da nije bilo elemenata za penal nad napadačem Partizana u prvom dijelu utakmice: "Bilo je držanja, ali ga nije izbacio iz balansa ili usporio. To držanje nije uticalo na Rikarda i tu nema penala."

Ipak, bilo je propusta, ali ne krupnih, tako da je i Ivica Iliev ocijenio da je sudija "imao sreće" na derbiju. Jokić je označio da je Živković pogriješio što nije prekinuo igru u trenutku kada su Milunović i Marković ostali u šesnaestercu poslije sudara glavama, a Rikardo ušao u šansu ("Šta bi bilo da je dao gol?"), odnosno što nije kaznio Aleksa Viga zbog provokativne proslave pred navijačima Partizana.

"Meni je neshvatljivo da je pomoćni sudija okrenuo leđa i nije vidio da neprimjereno slavi gol i treba da bude opomenut žutim kartonom zbog ovakvog ponašanja. Mene čudi ovakvo ponašanje, a juče je došao tu", zaključio je Jokić.