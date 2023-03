KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA? SAMO AKO BUDEMO IMALI ISTE USLOVE! Poruka kapitena Partizana: Da dobijemo što i SVI!

Izjave fudbalera Partizana poslije 169. vječitog derbija protiv Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana potišteni su napustili "Marakanu" nakon poraza 0:1 u 169. "vječitom" derbiju, a posebno ih je boljelo to što u drugom poluvremenu nisu golom nagrađeni za bolju igru od domaćina. Taj dio meča im je i ohrabrenje i putokaz za ono ka čemu teže - odbrani drugog mjesta na tabeli, koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Prema mišljenju kapitena Partizana Slobodana Uroševića, crno-bijeli će uspjeti u tome ako budu imali iste uslove kao i svi.

"Kvalifikacije za Ligu šampiona? Nadam se da ćemo osigurati ako kriterijumi budu isti za sve", rekao je Urošević, bez želje da dalje obrazlaže na šta misli. On je opširnije i konkretnije govorio o utiscima sa utakmice.

"Rezultatski nisu dobri utisci, izgubili smo, bili su bolji za gol. Mislim da smo bili konkretniji, ali opet su oni pobijedili i nemam šta da kažem. Čestitam na tome. Idemo dalje, borićemo se, mislim da smo mnogo bolju utakmicu odigrali nego prošle nedjelje. Nadam se da ćemo nastaviti ovako. Vidjeli smo da možemo, ne mogu da kažem da smo propustili prvo poluvrijeme, ali bili smo za nijansu slabiji u odnosu na drugo. Trebalo je tako od početka. Derbi je, ima nervoze, svega, to mogu da opravdam sa te strane, ali moramo da se opustimo i da igramo. Nadam se da ćemo da počnemo da pobjeđujemo."

Partizan je u drugom poluvremenu podsjetio na dobre evropske partije. "Potrudićemo se da tako bude i dalje, da li će biti tako ili malo slabije, najvažije je da pobjeđujemo, da povratimo samopouzdanje i da za početak krenemo da pobjeđujemo. Onda će igra biti bolja."

Rikardo Gomeš nije uspio da postigne gol, a na kraju je dobio i crveni karton:

"Nismo počeli tako dobro. Primili smo gol iz glupe situacije, ali pokazali smo reakciju. Nismo imali sreće zbog šansi koje smo stvorili i u kojima nismo dali gol. To je fudbal, nekad zaslužuješ dobar rezultat, ali on se ne dogodi. Nekad lopta neće da uđe, ali šta možemo da uradimo? Da nastavimo da radimo, da nastavimo da dajemo sve od sebe i rezultat će doći. I naravno, da nastavimo da se borimo za Partizan. Možda sam na kraju bio preemotivan, ali samo sam pokušao da odbranim tim poslije te situacije, nažalost dobio sam crveni karton i to je život."

Svetozar Marković rekao je niko nije očekivao da će crno-bijeli da pruže takvu igru, pogotovo onakvu viđenu u drugom poluvremenu. "U prvom se ponovilo što nam se već dešavalo, da uđemo loše, da ne uspijevamo u pola sata da igramo 'pasom', već smo bili u grču. Poslije smo dobili igru, i sa igračem manje imali smo veći posjed lopte. Ipak, loše smo ušli u meč i nažalost u prvih pet minuta primili smo taj gol i nismo uspjeli da izjednačimo i preokrenemo."

Kako je vidio danas Zvezdu? "Ne znam šta bih rekao, da pričam da smo bolja ekipa ili da zaslužujemo više... Vječiti rival ipak bježi 16 bodova od nas, što je ogroman zaostatak. Na nama je da u ostalim mečevima pokušamo da pobijedimo. Došao je i novi šef stručnog štaba, da se bolje upoznamo i uigramo sa njim."

Da li se Partizan probudio? "Sigurno da je kasno, o tome uopšte ne treba da govorimo - 16 bodova je ogromna razlika, ali mislim da je drugo poluvrijeme nešto čemu treba da težimo i što treba da nas vodi, da ubuduće izgledamo tako. U dosta situacija i sreća treba da te pogleda da bi ostvario nešto. Zvezda je ušla bolje od nas, postigli su gol, a mi se okrećemo meču koji igramo u srijedu", zaključio je.