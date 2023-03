Nekadašnji reprezentativac BiH "popljuvao" bivši klub: "Sve rade amaterski!"

Neobična izjava nekadašnjeg fudbalera Sarajeva, Hajduka iz Splita i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Prezime Sušić svojevremeno je bilo veoma bitno za dešavanja u jugoslovenskom fudbalu, pošto su braća Sead i Safet bili reprezentativci i veoma važni akteri u domaćem prvenstvu. Danas se o prezimenu ponovo priča, jer je Seadov sin Tino-Sven podigao pravu buru u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vezni fudbaler koji je nedavno pojačao hrvatskog drugoligaša Rudeš osuo je paljbu po Sarajevu, svom nekadašnjem klubu.

Kako tvrdi sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde Seada Sušića, u klubu iz glavnog grada Bosne i Hercegovine je sve amaterski! Iako smatra da je klub velik i da njegove partije u njemu nisu bile na visokom nivou, ipak najviše zamjera ljudima u Sarajevu što je nad nekadašnjim velikanom jugoslovenskog fudbala sada zavladao amaterizam.

"Bio sam i ja tamo ispod svog nivoa. Ali, Sarajevo je velik klub, ali je sve u klubu i oko kluba je amaterski. Imao sam neke mini-povrede, dugo su me liječili, godinu dana sam se mučio i nisam mogao nikako da ozdravim, kad god sam trenirao, grčio mi se mišić. Izgubio sam godinu dana zbog male povrede lože, tek kad sam došao kod ljekara u Hrvatsku uspio sam da se vratim, oni su me spasili. A obična, mala povreda, ja se godinu dana mučio. To je jedna od tih mojih nesretnih epizoda", ispričao je Tino-Sven.

Zbog toga što mu je karijeru uništila povreda, Sušić sada igra u drugoj ligi Hrvatske i pokušava da uhvati formu po kojoj je ranije bio prepoznatljiv. On je karijeru počeo u mlađim kategorijama belgijskih klubova, a u seniorski fudbal ušao je kao prvotimac Hajduka iz Splita. Nakon nekoliko impresivnih godina u Genku , a zatim igrao je u Izraelu, Holandiji i Austriji, prije nego što je jednu sezonu proveo u Sarajevu. Uslijedili su angažmani u Rusiji i Sloveniji, a sada će u Hrvatskoj pokušati da se oporavi i vrati na nivo kada je devet puta bio reprezentativac BiH.

Podsjećamo, Tino-Sven je sin Seada Sušića, koji je čak osam godina bio prvotimac Crvene zvezde i zatim igrao u SAD, Kanadi i Belgiji. Za reprezentaciju je odigrao samo jedan meč, dok je njegov brat Safet ostavio daleko dublji trag sa čak 54 utakmice u nacionalnom dresu. Za razliku od Seada, Safet je igračka legenda Sarajeva sa kojim njegov sinovac uopšte nema dobra iskustva. Pogledajte Seada Sušića u dresu Crvene zvezde:

